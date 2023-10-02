Украинский артист Андрей Данилко, известный под образом Верки Сердючки, 2 октября отмечает свое 50-летие. Музыкант рассказал, что значит для него круглое число и как он будет отмечать праздник.

Андрей не изменяет своему видению мира — для внутреннее состояние куда важнее цифр в документах.

— Для меня все эти паспортные цифры не имеют никакого значения. Важны только внутренние ощущения — в душе я до сих пор чувствую себя студентом. Любим с Инной подурачиться и посмеяться друг над другом. И после 50 ничего не изменится — у меня куча дел и планов, творческих и не только, поэтому париться из-за возраста у меня нет времени, — признался Данилко.

Музыкант добавил, что не будет громко праздновать юбилей — свой день рождения он проведет в кругу друзей, и даже признался, что загадает, когда будет задувать свечи на торте. Андрей мечтает о конце войны и возвращении всех украинцев домой.

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Напомним, что артист также не разбрасывается словами, но некоторые его мысли активно цитируют в Украине. Мощные цитаты Данилка на фоне его дня рождения, можно прочесть на Фактах ICTV.