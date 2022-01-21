У 2021 році з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, виключили 55 осіб. Загалом за минулий рік до чорного списку Мінкульту потрапило 103 особи.

Зокрема, з чорного списку Мінкульту 22 червня 2021 року виключили російського співака Філіпа Кіркорова. 19 жовтня та 1 листопада з переліку виключили учасників російського фільму Солнцепек.

Наразі у списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, перебуває 208 осіб.

Варто зазначити, що чорний список Мінкульт складає на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

У 2021 році в’їзд в Україну заборонили Максиму Галкіну, Максиму Дахненку, Олексію Кравченку, Володимиру Ільїну, Олені Чижовій, Світлані Терентьєвій, Петру Косевському, Євгену Олександрову, Володимиру Міллеру, Моргенштерну та багатьом іншим.

Зокрема, головна причина – незаконне відвідування Кримського півострова.

До слова, епатажний репер Моргенштерн з таким рішенням не згоден. Музикант подав позов проти СБУ, щоб оскаржити це рішення. Виконавця було занесено до списку осіб, які загрожують національній безпеці України 28 квітня 2021 року.

Йому заборонили в’їзд у нашу країну через пропаганду наркотиків, насильства та жорстокості.