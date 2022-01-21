В 2021 году из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, исключили 55 человек. Всего за прошлый год в черный список Минкульта попало 103 человека.

В частности, из черного списка Минкульта 22 июня 2021 года исключили российского певца Филиппа Киркорова. 19 октября и 1 ноября из перечня исключили участников российского фильма Солнцепек.

Сейчас в списке лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, находится 208 человек.

Стоит отметить, что черный список Минкульт составляет на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

В 2021 году въезд в Украину запретили Максиму Галкину, Максиму Дахненко, Алексею Кравченко, Владимиру Ильину, Елене Чижовой, Светлане Терентьевой, Петру Косевскому, Евгению Александрову, Владимиру Миллеру, Моргенштерну и многим другим.

В частности, главная причина — незаконное посещение Крымского полуострова.

К слову, эпатажный рэпер Моргенштерн с таким решением был не согласен. Музыкант подал иск против СБУ, чтобы обжаловать это решение. Исполнитель был занесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины 28 апреля 2021 года.

Ему запретили въезд в нашу страну из-за пропаганды наркотиков, насилия и жестокости.