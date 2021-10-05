Компанія HBO випустила перший трейлер до серіалу Дім дракона, який є приквелом легендарній Грі престолів. Прем’єра першої серії нового проекту відбудеться 1 січня 2022 року.

Через два роки після завершення історії серіалу Гри престолів, HBO порадувала фанатів трейлером до майбутнього серіалу — творці вже підтвердили роботу над 10 серіями першого сезону. Дія серіалу відбувається за 200 років до подій Гри престолів. Сюжет буде сконцентрований на Танці Драконів — громадянській війні. Конфлікту посприяла криза між двома гілками дому Таргарієнів.

В основу сюжету лягла книга Джорджа Р. Р. Мартіна Полум’я і кров. Ще у 2018 році письменник натякнув на появу потенційного спін-оффу Гри Престолів. Знімання серіалу почалися ще у квітні 2021 року, а прем’єра відбудеться на початку 2022 року. Основні кадри знімали в Великої Британії, а окремі сцени – в Іспанії та Каліфорнії.

За епічну музику відповідатиме Рамін Джаваді, який також створював музичний супровід для Гри Престолів. Акторський склад також порадує фанатів оригінального серіалу — Педді Консідайн, Емма Д’Арсі, Олівія Кук, Метт Сміт та інші.

Нагадаємо, що в липні компанія HBO призупинила виробництво серіалу через Covid-19. Знімання у Великій Британії були припинені на два дні після того, як в одного з членів команди тест на коронавірус показав позитивний результат.