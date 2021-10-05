Компания HBO выпустила первый трейлер к сериалу Дом дракона, который является приквелом легендарной Игры престолов. Премьера первой серии нового проекта состоится 1 января 2022 года.

Спустя два года после завершения истории сериала Игра престолов, HBO порадовала фанатов трейлером к предстоящему сериалу — создатели уже подтвердили работу над 10 сериями первого сезона. Действие сериала происходит за 200 лет до событий Игры престолов. Сюжет будет сконцентрирован на Танце Драконов — гражданской войне. Конфликту поспособствовал кризис между двумя ветвями дома Таргариенов.

В основу сюжета легла книга Джорджа Р. Р. Мартина Пламя и кровь. Еще в 2018 году писатель намекнул на появление потенциального спин-оффа Игры Престолов. Съемки сериала начались еще в апреле 2021 года, а премьера состоится в начале 2022 года. Основные кадры снимали в Великобритании, а отдельные сцены — в Испании и Калифорнии.

За эпичную музыку будет отвечать Рамин Джавади, который также создавал музыкальное сопровождение для Игры Престолов. Актерский состав также порадует фанатов оригинального сериала — Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит и другие.

Напомним, что в июле компания HBO приостановила производство сериала из-за Covid-19. Съемки в Великобритании были приостановлены на два дня после того, как у одного из членов команды тест на коронавирус показал положительный результат.