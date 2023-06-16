Ведущая и жена Тимура Мирошниченко Инна поделилась своими эмоциями касательно долгожданного усыновления. Она призналась, что уже любит своего сына и ощущает долгую разлуку.

Своими мыслями ведущая поделилась в Instagram.

— Это очень трудно объяснить, но мы уже любим его так же сильно, как Мию и Марко. Ведь он сын, рожденный сердцем. В школе усыновителей нам советовали сочинить сказку о том, что он потерялся, а мы его долго искали и нашли. Именно это чувство и есть, — заявила Мирошниченко.

Звезда добавила, что ей тяжело дается временная разлука с сыном, поэтому она каждый день ездит к нему в другую область.

— Как мы могли выбрать одну анкету из тысячи неактуальных? Она никому не была интересна, — рассказывает ведущая.

Ранее семья Тимура Мирошниченко призналась, что они нашли ребенка для усыновления. Впереди пару ожидает суд, ведь этот процесс довольно сложный для реализации. Месяцами им говорили о том, что детей для усыновления просто нет.