Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець і його піарниця Юліана Корецька підтвердили, що у них роман.

Танчинець розсекретив нові стосунки

Учора, 8 травня, Сергій Танчинець святкував день народження. Саме цього дня Юліана Корецька підтвердила чутки про їхній роман, опублікувавши романтичне чорно-біле фото.

– Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов, – написала піарниця під знімком.

Сергій не зміг пройти повз таке зізнання, відповівши Юліані взаємністю. Музикант залишив коментар: – Ти моє кохання.

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Також в Instagram-stories Корецька оприлюднила романтичне відео з Сергієм, створене з різноманітних спільних моментів. На кадрах закоханих можна побачити в обіймах одне одного, під час поцілунку та щасливими.

– Я награю для нас ще багато веселих нот, – залишила на відео Юліана рядок із пісні.

Танчинець зробив собі репост цього відео, чим остаточно підтвердив стосунки з піарницею.

Реакція мережі

Загалом реакція мережі позитивна – багато хто бажає парі щастя і кохання. Однак знайшлися й ті, хто дорікнув Сергію в тому, що він “проміняв” свою дружину на іншу жінку.

Будьте удвох щасливі! Любіть і будьте коханими!

Які ви прекрасні разом! Щиро радію, що ви нарешті зустріли людину, яка справді вас цінує і кохає.

Ще одна маячня… Кидати сім’ю заради молодшої дівчини.

Така красива, ніжна дружина була у вас, такі красиві й дорослі були разом…. Не віриться, що таких шикарних жінок кидають… Але ні краплі не шкодую її, вона гідна більшого!

Великого і безмежного кохання!

Такі чудові. Добра і щастя!

Стосунки Сергія і Юліани – не несподіванка. Наприкінці квітня ми писали, що Танчинець підігрів чутки про новий роман. Тоді музикант показав фото з Корецькою, зроблені під час прогулянки Одесою. На них пара трималася за руки.

Фото: Юліана Корецька