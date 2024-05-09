Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець і його піарниця Юліана Корецька підтвердили, що у них роман.
Танчинець розсекретив нові стосунки
Учора, 8 травня, Сергій Танчинець святкував день народження. Саме цього дня Юліана Корецька підтвердила чутки про їхній роман, опублікувавши романтичне чорно-біле фото.
– Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов, – написала піарниця під знімком.
Сергій не зміг пройти повз таке зізнання, відповівши Юліані взаємністю. Музикант залишив коментар: – Ти моє кохання.
Також в Instagram-stories Корецька оприлюднила романтичне відео з Сергієм, створене з різноманітних спільних моментів. На кадрах закоханих можна побачити в обіймах одне одного, під час поцілунку та щасливими.
– Я награю для нас ще багато веселих нот, – залишила на відео Юліана рядок із пісні.
Танчинець зробив собі репост цього відео, чим остаточно підтвердив стосунки з піарницею.
Реакція мережі
Загалом реакція мережі позитивна – багато хто бажає парі щастя і кохання. Однак знайшлися й ті, хто дорікнув Сергію в тому, що він “проміняв” свою дружину на іншу жінку.
- Будьте удвох щасливі! Любіть і будьте коханими!
- Які ви прекрасні разом! Щиро радію, що ви нарешті зустріли людину, яка справді вас цінує і кохає.
- Ще одна маячня… Кидати сім’ю заради молодшої дівчини.
- Така красива, ніжна дружина була у вас, такі красиві й дорослі були разом…. Не віриться, що таких шикарних жінок кидають… Але ні краплі не шкодую її, вона гідна більшого!
- Великого і безмежного кохання!
- Такі чудові. Добра і щастя!
Стосунки Сергія і Юліани – не несподіванка. Наприкінці квітня ми писали, що Танчинець підігрів чутки про новий роман. Тоді музикант показав фото з Корецькою, зроблені під час прогулянки Одесою. На них пара трималася за руки.
Фото: Юліана Корецька