Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец и его пиарщица Юлиана Корецкая подтвердили, что у них роман.
Танчинец рассекретил новые отношения
Вчера, 8 мая, Сергей Танчинец праздновал день рождения. Именно в этот день Юлиана Корецкая подтвердила слухи об их романе, опубликовав романтическое черно-белое фото.
— Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять тебя. С днем рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь, — написала пиарщица под снимком.
Сергей не смог пройти мимо такого признания, ответив Юлиане взаимностью. Музыкант оставил комментарий: — Ты моя любовь.
Также в Instagram-stories Корецкая обнародовала романтическое видео с Сергеем, созданное из разнообразных совместных моментов. На кадрах в нем влюбленных можно увидеть в объятиях друг друга, целующимися и счастливыми.
— Я наиграю для нас еще много веселых нот, — оставила на видео Юлиана строку из песни.
Танчинец сделал себе репост этого видео, чем окончательно подтвердил отношения с пиарщицей.
Реакция сети
В целом реакция сети положительная — многие желают паре счастья и любви. Однако нашлись и те, кто упрекнул Сергея в том, что он “променял” свою жену на другую женщину.
- Будьте вдвоем счастливы! Любите и будьте любимыми!
- Какие вы прекрасны вместе! Искренне радуюсь, что вы наконец встретили человека, который действительно вас ценит и любит.
- Еще один бред… Бросать семью ради младшей девчонки.
- Такая красивая, нежная жена была у вас, такие красивые и взрослые были вместе…. Не верится, что таких шикарных женщин бросают… Но ни капли не жалею ее, она достойна большего!
- Большой и безграничной любви!
- Такие замечательные. Добра и счастья!
Отношения Сергея и Юлианы — не неожиданность. В конце апреля мы писали, что Танчинец подогрел слухи о новом романе. Тогда музыкант показал фото с Корецкой, сделанные во время прогулки по Одессе. На них пара держалась за руки.
Фото: Юлиана Корецкая