Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец и его пиарщица Юлиана Корецкая подтвердили, что у них роман.

Танчинец рассекретил новые отношения

Вчера, 8 мая, Сергей Танчинец праздновал день рождения. Именно в этот день Юлиана Корецкая подтвердила слухи об их романе, опубликовав романтическое черно-белое фото.

— Главный герой моего фильма. Твой талант вдохновляет миллионы, а мне посчастливилось вдохновлять тебя. С днем ​​рождения, моя такая искренняя и безграничная любовь, — написала пиарщица под снимком.

Сергей не смог пройти мимо такого признания, ответив Юлиане взаимностью. Музыкант оставил комментарий: — Ты моя любовь.

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Также в Instagram-stories Корецкая обнародовала романтическое видео с Сергеем, созданное из разнообразных совместных моментов. На кадрах в нем влюбленных можно увидеть в объятиях друг друга, целующимися и счастливыми.

— Я наиграю для нас еще много веселых нот, — оставила на видео Юлиана строку из песни.

Танчинец сделал себе репост этого видео, чем окончательно подтвердил отношения с пиарщицей.

Реакция сети

В целом реакция сети положительная — многие желают паре счастья и любви. Однако нашлись и те, кто упрекнул Сергея в том, что он “променял” свою жену на другую женщину.

Будьте вдвоем счастливы! Любите и будьте любимыми!

Какие вы прекрасны вместе! Искренне радуюсь, что вы наконец встретили человека, который действительно вас ценит и любит.

Еще один бред… Бросать семью ради младшей девчонки.

Такая красивая, нежная жена была у вас, такие красивые и взрослые были вместе…. Не верится, что таких шикарных женщин бросают… Но ни капли не жалею ее, она достойна большего!

Большой и безграничной любви!

Такие замечательные. Добра и счастья!

Отношения Сергея и Юлианы — не неожиданность. В конце апреля мы писали, что Танчинец подогрел слухи о новом романе. Тогда музыкант показал фото с Корецкой, сделанные во время прогулки по Одессе. На них пара держалась за руки.

Фото: Юлиана Корецкая