Творці кросівок Сатани вирішили розіграти світ та продати картину Воргола за $250

Колектив художників MSCHF вирішив пожартувати з усіх поціновувачів мистецтва. Художники купили картину Енді Воргола за $20 тис., а тепер продають її за $250 удачливому покупцю, проте в цій історії є саркастичний каверз.

Група художників MSCHF тепер продає оригінал Воргола разом із 999 високоякісними підробками цієї картини.

Група придбала справжній малюнок Воргола 1954 року під назвою Феї, а потім використовувала цифрові технології та роботизовану руку, щоб відтворити точні мазки художника, а потім зістарила роботи.

Потім митці перемішали 999 підробок із єдиним оригіналом. Колектив MSCHF тепер стверджує, що не знає, яка із робіт справжня. А тепер колекціонери можуть купити одну з тисячі робіт, кожна з яких називається Можливо справжня копія Фей Енді Воргола за $250.

Якщо митці продадуть усі роботи, то зароблять у 12 разів більше від первісної вартості.

Проте група MSCHF також сподівається пожартувати над індустрією загалом. На їхню думку, індустрія зацікавлена ​​в автентичності твору мистецтва або в тому, хто його створив, а не в картині.

– Для більшості заможних людей, які колекціонують твори мистецтва, справа не в естетичній цінності, – зазначив головний креативний директор Лукас Бентел.

У цьому є величезна частка правди, оскільки багато людей розглядають витвори мистецтва, як банальну інвестицію.

Колектив вважає, що той, хто купить справжнього Воргола, може ніколи цього не зрозуміти.

Окрім коментарів про суб’єктивну природу цінності, MSCHF сподівається зробити роботи Воргола доступними для тих, хто не зміг би їх собі дозволити. За словами Бентела, проект не тільки руйнує цінність одного твору мистецтва, а й створює зовсім новий витвір мистецтва, яким спільно володіє тисяча людей.

До речі, нью-йоркські художники з MSCHF нещодавно красувалися на перших сторінках таблоїдів через свої кастомізовані кросівки Сатани, які вони створили для Lil Nas X. Тоді вони взяли звичайну модель кросівок Nike і перетворили на сатанинські. Усього було випущено 666 пар. Ця акція була присвячена новому синглу Lil Nas X Montero. В результаті така промо-акція не сподобалася релігійним людям. Багато хто писав, що таке взуття не можна носити. А компанія Nike навіть подала до суду на MSCHF, щоб вилучити кросівки з продажу. Суд був на боці Nike, проте вилучити взуття з продажу не вийшло, оскільки на момент вироку всі 666 пар були розкуплені.