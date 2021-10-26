Создатели кроссовок Сатаны решили разыграть мир и продать картину Уорхола за $250

Коллектив художников MSCHF решил подшутить над всеми ценителями искусство. Художники купили картину Энди Уорхола за $20 тыс., а теперь продают ее за $250 удачливому покупателю, однако в этой истории есть саркастичный подвох.

Группа художников MSCHF теперь продает оригинал Уорхола вместе с 999 высококачественными подделками этой картины.

Группа приобрела подлинный рисунок Уорхола 1954 года под названием Феи, а затем использовала цифровые технологии и роботизированную руку, чтобы воссоздать точные мазки художника, потом состарила работы.

Потом художники перемешали 999 подделок с единственным оригиналом. Коллектив MSCHF теперь утверждает, что не знает, какая из работ настоящая. А теперь коллекционеры могут купить одну из тысячи работ, каждая из которых называется Возможно настоящая копия Фей Энди Уорхола за $250.

Если художники продадут все работы, то заработают в 12 раз больше от первоначальной стоимости.

Однако группа MSCHF также надеется подшутить над индустрией в целом. По их мнению, индустрия заинтересованна в аутентичности произведения искусства или в том, кто его создал, а не в самой картине.

— Для большинства состоятельных людей, коллекционирующих произведения искусства, дело не в эстетической ценности, — отметил главный креативный директор Лукас Бентел.

В этом есть огромная доля правды, так как многие люди рассматривают произведения искусства, как банальную инвестицию.

Коллектив считает, что тот, кто купит подлинного Уорхола, может никогда этого не понять.

Помимо комментариев о субъективной природе ценности, MSCHF надеется сделать работы Уорхола доступными для тех, кто не смог бы их себе позволить. По словам Бентела, проект не только разрушает ценность одного произведения искусства, но и создает совершенно новое произведение искусства, которым совместно владеет тысяча людей.

К слову, нью-йоркские художники из MSCHF не так давно уже красовались на первых страницах таблоидов из-за своих кастомизированных кроссовок Сатаны, которые они создали для Lil Nas X. Тогда они взяли обычную модель кроссовок Nike и превратили в сатанинские. Всего было выпущено 666 пар. Эта акция была приурочена к новому синглу Lil Nas X Montero. В результате такая промо-акция не понравилась религиозным людям. Многие писали, что такую обувь нельзя носить. А компания Nike даже подала в суд на MSCHF, чтобы изъять кроссовки из продажи. Суд был на стороне Nike, однако изъять обувь из продажи не получилось, так как на момент вынесения приговора все 666 пар были раскупленными.