Фільм українського кінорежисера Олеся Саніна Поводир виходить у широкий кінопрокат у США. Отримані гроші підуть на допомогу Україні.

Кінострічка Поводир вийшла в 2014 році, зараз фільм отримав друге дихання, оскільки в 45 штатах запланований його показ.

– Згодом деякі американські прокатники, зокрема наш товариш, який веде кіноклуб у колумбійському університеті Нью-Йорка Юрій Шевчук, сказали, що зробимо покази пробні… Після цього з’явився дуже великий інтерес до фільму, підключилися інші прокатники. Ми шукали різних друзів і знайомих у США, – розповів Олесь.

Станом на п’ятницю, 25 березня, фільм уже показували в понад 600 кінотеатрів США.

– Зараз погодилися понад 200 кінотеатрів у Канаді. Підключається Велика Британія, Нідерланди, Індія, Японія, – сказав кінорежисер.

Кошти з прокату передадуть Україні. Ба більше, американські прокатники також погодилися віддавати всі 100% коштів за цей фільм.

Раніше ми писали про те, що британський співак Стінг записав нову версію пісні Russians, яку вперше випустив ще в 1985 році. Це він зробив для того, щоби зібрати кошти на допомогу українцям.

Фото: Олесь Санін