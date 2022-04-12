Голлівудський актор і режисер Шон Пенн розглядає можливість воювати в Україні проти Росії.

Артист заявив, що планує повернутись в Україну в інтерв’ю Hollywood Authentic.

– Я маю намір повернутися в Україну. Але я не ідіот, я не впевнений, що можу запропонувати… Єдина можлива причина, через яку я залишався в Україні довше минулого разу, полягала в тому, що я тримав у руках гвинтівку, – розповів Шон.

Також він додав, що днями був на заправці у Брентвуді (Лос-Анджелес) і там задумався про те, щоби ополчитися проти РФ.

– Тепер думаю про те, щоби підняти зброю проти Росії. Що, чорт забирай, відбувається? – зазначив Пенн.

Режисер активно підтримує Україну та закликає це робити весь світ. Наразі він допомагає українським біженцям у Польщі. Перед цим актор був у Львові.

Ба більше, Шон Пенн зустрічався із президентом Володимиром Зеленським за день і в день вторгнення російських військ. Зустріч із президентом України була незвичайним моментом, і Шон Пенн “був нескінченно вражений і зворушений”. Також режисер висловив своє занепокоєння долею Зеленського та всієї України.