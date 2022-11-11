З початку повномасштабного вторгнення Росії українці відстоюють свою свободу, культуру та мову.

Багато людей відмовляються від російськомовного контенту. Це стосується книг, музики, серіалів та іншого.

Саме тому на стримінгових сервісах все частіше можна знайти фільми та серіали з хорошою озвучкою солов’їною.

Зараз дивляться

10 серіалів на Netflix з українською озвучкою — дивіться в нашому матеріалі.

Бріджертони

Більше року на платформі Netflix є український дубляж Бріджентонів. Сюжетні лінії пронизані епохою Регентства: є безліч сцен балів, азартних ігор і придворних інтриг.

У розпусті та гуляннях проживає сім’я головних героїв, які мають головну мету — вдало видати заміж доньок і добре влаштувати синів. Але це зробити досить важко, адже світ овдовілої леді Вайолет та її дітей просякнутий плітками, таємницями і змовами у придворних колах.

Академія Амбрелла

Якщо ви хочете подивитися серіали українською на Netflix, то Академія Амбрелла має досить хороший дубляж. Серіал розповідає про життя сімох героїв із надздібностями.

Основна ціль — врятувати світ від апокаліпсиса.

За сюжетом, 30 років тому кожен із них народився у різних жінок, які не підозрювали про вагітність. Дітей усиновив місцевий мільярдер і виховав із них справжніх чоловіків, які борються зі злочинністю. Однак коли він помирає, герої стикаються з новими небезпеками цього світу.

Ферзевий гамбіт (The Queen’s Gambit)

Один із найпопулярніших серіалів останніх років показує світ наркотиків, таланту і шахів. Саме із цього починається історія сироти Елізабет Гармон.

У ньому дівчина з унікальними здібностями обходить і ставить шах і мат своїм суперникам. Однак за спалахами фотокамер, грішми та славою ховаються темні сторони алкоголізму і залежності, з якими постійно бореться головна героїня.

Дивні дива

У 80-ті роки в містечку Гокінз відбуваються справжні дива. У першій серії зникає хлопчик, якому 12 років. Його відчайдушно шукають друзі. Після цього в місті з’являється дівчинка, яка володіє телекінезом. Команда головних героїв-підлітків вирішує розшукати улюбленого друга та розкрити таємницю його зникнення.

Паперовий будинок

Серіал іспанського виробництва про пограбування. У перших двох сезонах розповідається хронологія нападу на королівський монетний двір. Цікавий план пограбування вигадує дивний професор, який збирає команду грабіжників з досвідом.

Вони хочуть лишитися героями в очах суспільства і вийти з монетного двору з кількома мільярдами євро здобичі. Однак на їхньому шляху постає не лише поліція, але й любов, нажива та смерть.

Статеве виховання

У серіалі зображені ситуації, в які потрапляє шкільна компанія головного героя Отіса Мілберна. Це стосується буденних проблеми підлітків: перше кохання, інтим та відвертість. Відповіді на усі ці запитання знаходить Отіс, який вважає себе психологом. Консультації з таких питань приносять гроші, якими хлопець ділиться із напарницею і новою подругою Мейв.

Корона

Основа серіалу — життя Королеви Єлизавети II. Монархія та її традиції у серіалі крізь призму історії розкривають залаштунки, на перший погляд, ідеальної британської династії. У всіх чотирьох сезонах особливу увагу приділяють деталям та історичним подіям Великої Британії від другої половини ХХ ст.

Озарк

У місто біля озера Озарк приїздить фінансист із родиною із Чикаго. Його завдання тут – займатися чорними грошима наркокартелю. Під наглядом ФБР Марті Бьорд шукає, як можна провести мільйони наркотрафіку. У пригоді йому стають місцевий стрип-клуб і церква.

У сюжеті є постійна інтрига, трупи, закопані на задньому дворі, і таємниці всередині родини головного героя, що поступово розкриваються.

Привиди маєтку Блай

Головна героїня приїздить в маєток працювати гувернанткою. Тут їй доводиться жити не лише з новою родиною, але й із привидами по сусідству. Привиди маєтку Блай не схожий на інші серіали такого формату. Його неодноразово відзначали критики та глядачі Netflix — на сьогодні це один із головних горор-хітів платформи.

Серіал не тільки про таємниці будинку, але й про секрети героїні, розгадку яких шукають у її минулому.

Любов, смерть і роботи

Серіал-антологія, який поєднує не пов’язані між собою новели. Однак разом вони транслюють цінності майбутнього людства, в якому живуть роботи. Епізоди розповідають футуристичні історії героїв, які стикаються з вибором між коханням і грошима, славою та моральним занепадом.