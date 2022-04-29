Українська реп-виконавиця Alyona Alyona презентувала емоційний трек Перемога.

Артистка розповіла, що написала його під час затяжної чотириденної комендантської години у рідній Баришівці.

Співачка зазначила, що раніше не пускала агресію у своє серце, проте кожна подія в Бучі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Луганській та Донецькій областях злістю проникала крізь неї майже непомітно.

– Ось воно й виплеснулося. У монолог. Хочу з вами поділитись. Скільки звірств ще б не вчинили російські солдати, ми все одно переможемо і кожен із них все одно розплатиться за всі свої вчинки. Перемога за нами! Слава Україні! – сказала Alyona Alyona.

Варто зазначити, що текст композиції Перемога вийшов справді сильним, про що сказали шанувальники артистки.

Сироти по шкірі! Дуже сильно!

Поки що це найкращий текст, який я чув після 24 лютого.

Потужно! Один з тих випадків, коли не треба стримувати себе.

Дуже круто! Сироти від прочитання репу у мене вперше.

Дуже сильно! Слухаю зі сльозами! – пишуть у коментарях Alyona Alyona.

Раніше Alyona Alyona презетувала трек Рідні мої спільно з Jerry Heil. Ця композиція про біль, тугу, спогади та про сімейне тепло.