Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona презентовала эмоциональный трек Перемога.

Артистка рассказала, что написала его во время затяжного четырехдневного комендантского часа в родной Барышевке.

Певица отметила, что ранее не пускала агрессию в свое сердце, однако каждое событие в Буче, Мариуполе, Харькове, Чернигове, Луганской и Донецкой областях злобой проникало сквозь нее почти незаметно.

— Вот оно и выплеснулось. В монолог. Хочу с вами поделиться. Сколько зверств еще бы ни совершили русские солдаты, мы все равно победим и каждый из них все равно расплатится за все свои поступки. Победа за нами! Слава Украине! — сказала Alyona Alyona.

Стоит отметить, текст композиции Перемога получился действительно сильным, о чем сказали поклонники артистки.

Мурашки! Очень сильно!

Пока что это лучший текст, который я слышал после 24 февраля.

Мощно! Один из тех случаев, когда не нужно себя сдерживать.

Очень круто! Мурашки от прочтения рэпа у меня впервые.

Очень сильно! Слушаю со слезами! — пишут в комментариях Alyona Alyona.

Ранее Alyona Alyona презетовала трек Рідні мої совместно с Jerry Heil. Это композиция о боли, тоске, воспоминаниях и о семейном тепле.