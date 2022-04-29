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Тут предки Чорновола, Стуса і батька Бандери: Alyona Alyona эмоционально спела о победе

29 апреля 2022, 16:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тут предки Чорновола, Стуса і батька Бандери: Alyona Alyona эмоционально спела о победе

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona презентовала эмоциональный трек Перемога.

Артистка рассказала, что написала его во время затяжного четырехдневного комендантского часа в родной Барышевке.

Певица отметила, что ранее не пускала агрессию в свое сердце, однако каждое событие в Буче, Мариуполе, Харькове, Чернигове, Луганской и Донецкой областях злобой проникало сквозь нее почти незаметно.

— Вот оно и выплеснулось. В монолог. Хочу с вами поделиться. Сколько зверств еще бы ни совершили русские солдаты, мы все равно победим и каждый из них все равно расплатится за все свои поступки. Победа за нами! Слава Украине! — сказала Alyona Alyona.

Стоит отметить, текст композиции Перемога получился действительно сильным, о чем сказали поклонники артистки.

  • Мурашки! Очень сильно!
  • Пока что это лучший текст, который я слышал после 24 февраля.
  • Мощно! Один из тех случаев, когда не нужно себя сдерживать.
  • Очень круто! Мурашки от прочтения рэпа у меня впервые.
  • Очень сильно! Слушаю со слезами! — пишут в комментариях Alyona Alyona.

Ранее Alyona Alyona презетовала трек Рідні мої совместно с Jerry Heil. Это композиция о боли, тоске, воспоминаниях и о семейном тепле.

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Аlyona Alyona, прем’єра
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