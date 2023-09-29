Артист Культурного десанта Коля Серга считает, что занять кресло минстра культуры должен человек, имеющий отношение к войску. При этом он должен проявить себя эффективным менеджером.

— Это должен быть человек очень категоричный. Там нужно приходить с мечом и эти джунгли подрезать и привести в чувство, — поделился своим видением Серга на канале Андрианы Кучер.

По мнению певца, сейчас культура формируется непосредственно в деоккупированных городах, в прифронтовых зонах и в военных подразделениях. Именно поэтому он видит на должности человека, который это чувствует, наблюдает и сможет интегрировать в гражданское общество. Также, считает артист, будущий глава Министерства культуры должен сам влиять на ведомство, а не оно на него.

— Нужен кто-то с очень сильной волей, и кто не боится, — резюмировал Коля Серга.

Вместе с тем отвечать на вопрос, предлагали ли ему возглавить Минкульт, артист отказался.

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Культурный десант объединяет украинских художников, которые выступают с концертами на линии фронта, в военных госпиталях и освобожденных от российских оккупантов территориях. Основная идея проекта — помощь и поддержка духа военнослужащих, а также защита отечественного культурного пространства.