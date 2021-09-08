Російський реп-виконавець Моргенштерн (справжнє ім’я – Алішер Валєєв) їде з концертами в Україну.

Виступи артиста заплановані на листопад 2021 року. Концерти мають відбутися у Запоріжжі, Харкові та Києві.

Ціни на квитки варіюються від 400 до 4490 грн.

Варто зауважити, що останній концерт Моргенштерна відбувся в Одесі у 2019 році.

Тоді він зі сцени висміяв траур за загиблими в Одеському торгово-економічному коледжі, назвавши скорботу українців показухою.

А 28 квітня 2021 року Моргенштерн був занесений до списку осіб, що загрожують національній безпеці України.

Влітку в музиканта була запланована низка концертів в українських містах, проте він скасував їх ще до рішення СБУ. Моргенштерн зізнався, що йому страшно їхати в Україну після скандального концерту в Одесі.

У червні Моргенштерн подав позов проти СБУ з проханням зняти йому заборону на в’їзд в Україну.

Згодом стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом російського реп-виконавця.