Американська співачка, сестра Майкла Джексона, Джанет опублікувала перший тизер власного документального фільму Janet.

Стрічка присвячена етапам її дорослішання та кар’єрі.

У ролику можна побачити, що у зйомках фільму взяли участь зіркові друзі співачки, зокрема, Мерая Кері та Пола Абдул.

Вони розповіли про те, що пов’язує їх з Джанет та як розвивалася її кар’єра.

– Вона жінка, наділена силою, – заявила Кері.

Також у стрічці з’являться архівні кадри з Майклом Джексоном, їхні дитячі фото та відео з іншими членами родини.

Саундтреком до ролика став сингл Джанет Control з однойменного альбому 1986 року.

У ньому розповідається про те, як молода дівчина взяла відповідальність за своє життя у власні руки.

Прем’єра Janet відбудеться у січні 2022 року. Реліз буде приурочений до 40-річчя першого альбому Джанет Джексон, який вийшов у 1982 році під назвою Janet Jackson.

Джанет Джексон розпочала свою музичну кар’єру у 16-річному віці, коли батько від її імені підписав контракт зі студією A&M Records.

Справжнім успіхом увінчався реліз третього альбому співачки Control, лише в США було продано понад 5 млн його копій.

Наступний альбом, Rhythm Nation 1814 (1991 рік) став ще більш успішним. Саме тоді на голівудській алеї слави з’явилася нова зірка – Джанет Джексон.

Паралельно з активною музичною діяльністю Джанет займалася акторською кар’єрою. У 2004 році вона знялась у сьомому сезоні популярного ситкому Вілл і Грейс.

Серед найвідоміших фільмів з її участю – мелодрама Поетична Джастіс (1993) і романтична комедія Навіщо ми одружуємося? (2007).

За роботу у цій стрічці Джексон була нагороджена премією Image як краща акторка другого плану.