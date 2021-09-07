Американская певица, сестра Майкла Джексона, Джанет опубликовала первый тизер своего документального фильма Janet.

Лента посвящена этапам ее взросления и карьере.

В ролике можно увидеть, что в съемках фильма приняли участие звездные друзья певицы, в частности, Мэрайя Кэри и Пола Абдул.

Они рассказали о том, что связывает их с Джанет и как развивалась ее карьера.

— Она женщина, наделенная силой, — заявила Кэрри.

Также в ленте появятся архивные кадры с Майклом Джексоном, их детские фото и видео с другими членами семьи.

Саундтреком к ролику стал сингл Джанет Control с одноименного альбома 1986 года.

В нем рассказывается о том, как молодая девушка взяла ответственность за свою жизнь в свои руки.

Премьера Janet состоится в январе 2022 года. Релиз будет приурочен к 40-летию первого альбома Джанет Джексон, который вышел в 1982 году под названием Janet Jackson.

Джанет Джексон начала свою музыкальную карьеру в 16-летнем возрасте, когда отец от имени подписал контракт со студией A&M Records.

Настоящим успехом увенчался релиз третьего альбома певицы Control, только в США было продано более 5 млн его копий.

Следующий альбом, Rhythm Nation 1814 (1991 год) стал еще более успешным. Именно тогда на голливудской аллее славы появилась новая звезда — Джанет Джексон.

Параллельно с активной музыкальной деятельностью Джанет занималась актерской карьерой. В 2004 году она снялась в седьмом сезоне популярного ситкома Уилл и Грейс.

Среди самых известных фильмов с ее участием — мелодрама Поэтическая Джастис (1993) и романтическая комедия Зачем мы женимся? (2007).

За работу в этой картине Джексон была награждена премией Image как лучшая актриса второго плана.