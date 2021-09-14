Українська співачка Тіна Кароль 25 вересня виступить на концерті до Дня міста у Мелітополі. Виступ зірки коштуватиме 388 тис. грн.

Інформацію про вартість концерту Тіни Кароль розмістили на сайті електронної закупівлі Prozorro.

Але, як виявилося, ця ціна є досить демократичною для співачки. Оскільки у 2019 році за годину виступу на новорічному корпоративі Кароль брала €20 тис, тобто приблизно 600 тис грн.

Очевидно, Тіна Кароль досить високо оцінює свою творчість і не збирається знижувати вартість.

Проте деякі колеги зірки за свої виступи також ставлять досить високі цінники.

Наприклад, у серпні співачка Джамала взяла участь у Кримської платформі, де виконала лише одну пісню на відкритті саміту. За це їй заплатили 337 тис. грн.

Нещодавно Тіна Кароль показала фото свого 12-річного сина Веніаміна. У кадрі хлопчик позує у діловому костюмі, сорочці та краватці.

У коментарях шанувальники співачки зазначили, що Веніамін дуже схожий на свого покійного батька – Євгена Огіра. Він помер у 2013 році від раку шлунка.

Нагадаємо, що син Тіни Кароль навчається в одній з найпрестижніших шкіл Великої Британії – Repton Preparatory School.

Навчальний заклад розташований в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна платить за освіту сина близько 1 млн грн за рік.

Крім навчання, Веніамін грає на фортепіано і барабанах, а також захоплюється фехтуванням та регбі.

Фото: Наталія Курган