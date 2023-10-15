Тейлор Свіфт офіційно підтвердила роман зі спортсменом – її коханим виявився Тревіс Келс. Пара засвітилася на вулиці, тримаючись за руки – вперше з моменту, коли зірці приписують стосунки.

Так, Тейлор і Тревіс разом приїхали на запис шоу Saturday Night Live, тримаючись за руки. Співачка приміряла сірий плащ, чорний корсет і штани в колір, а футболіст – коричневі штани і білу куртку.

Про роман зірок говорили ще з початку жовтня – співачка часто відвідувала матчі команди Канзас-Сіті Чіфс, за яку грає Тревіс. Музикантка часто показувалася у VIP-зоні зі своїми подружками. Наприклад, із собою на матчі вона брала Г’ю Джекмана, Софі Тернер, Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса.

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– Тейлор дуже багато працювала протягом останнього року, і для неї дуже приємно проводити час із друзями, – заявив інсайдер.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Свіфт розлучилася з Джо Елвіном через 6 років стосунків. Тоді зірка заявила, що стосунки просто вичерпали себе, і розставання відбулося за обопільною згодою. Заручин Тейлор так і не дочекалася від свого хлопця.