Тейлор Свифт официально подтвердила роман со спортсменом — ее возлюбленным оказался Трэвис Келс. Пара засветилась на улице, держась за руки — впервые с момента, когда звезда приписывают отношения.

Так, Тейлор и Трэвис вместе приехали на запись шоу Saturday Night Live, держась за руки. Певица примеряла серый плащ и, черный корсет и брюки в цвет, а футболист — коричневые брюки и белую куртку.

О романе звезд говорили еще с начала октября — певица часто посещала матчи команды Канзас-Сити Чифс, за которую играет Трэвис. Музыкантка часто показывалась в VIP-зоне со своими подружками. К примеру, с собой на матчи она брала Хью Джекмана, Софи Тернер, Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.

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— Тейлор очень много работала в течение последнего года, и для нее очень приятно проводить время с друзьями, — заявил инсайдер.

Напомним, что в апреле 2023 Свифт рассталась с Джо Элвином спустя 6 лет отношений. Тогда звезда заявила, что отношения просто исчерпали себя, и расставание произошло по обоюдному согласию. Помолвки Тейлор так и не дождалась от своего парня.