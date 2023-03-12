Українська співачка Надя Дорофєєва показала спільний знімок із псом Патроном – на фото також відреагував хлопець співачки, Михайло Кацурін.

– Коханий прийшов до мене на концерт, – підписала фото Надя, тримаючи легендарного пса на руках.

Можна помітити, що чотирилапий помічник з виявлення мін навіть під час відвідин концертів не знімає з себе робоче екіпування. Зустріч двох зірок відбулася в Чернігові, куди Дорофєєва поїхала на концерт.

Патрон і ДСНС уже відреагував на спільні знімки.

Зараз дивляться

– Ти була неймовірною! Від твоєї енергії нам електрику не будуть вимикати ніколи. Обожнюю! – заявив джек-рассел-тер’єр.

Не залишив без уваги знімок і новий хлопець артистки – ресторатор Міша Кацурін.

– Вези Патрончика додому, я накрив на трьох, – показав свою гостинність Михайло.

На це йому відповів легендарний пес – він не проти скласти компанію, але через комендантську годину доведеться відмовити.

Нагадаємо, що раніше Дорофєєва здійснила мрію українського захисника, який загинув на фронті. Артистка взяла участь у врученні посмертно захиснику звання підполковника – раніше боєць жартував, що хоче отримати нагороду саме від Наді.