Співачка Надя Дорофєєва (Dorofeeva) представила кліп на емоційну пісню Вотсап.

Для ролика артистці довелося навчитися грати на барабанах менш ніж за тиждень. За словами режисера кліпу Інді Хаіта, саме за допомогою них він захотів передати підрив та емоційність, які є у пісні.

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– Я вирішив показати дівчину, яка тяжко переживає розлуку, і весь свій біль та розпач вкладає у кожен удар барабанної палички. Вона грає і грає, доки сили не закінчуються, – сказав він.

Так що темп гри на барабанах – не ефект монтажу, все відбувається насправді.

– Музика – те, що мене завжди лікує. А коли Інді запропонував грати на барабанах у кліпі, я спочатку посміялася, бо це нереально, а потім зрозуміла, що треба додавати творчі прояви до свого життя, робити щось понад… Навіть не уявляла, що в мене такий талант до барабанів, і що мені так сподобається, – сказала Надя.

Раніше ми писали про те, що Дорофєєва представила пісню Вотсап, написану у співавторстві з її коханим, ресторатором Михайлом Кацуріним.

У саму композицію співачка вклала власні емоції, особисті історії та творчу рефлексію щодо переживань людей навколо.