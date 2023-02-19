Певица Надя Дорофеева исполнила мечту своего поклонника из ВСУ, комбата 72-й бригады Андрея Верхогляда. Он погиб, защищая нашу страну от российских оккупантов.

Дорофеева приняла участие во вручении посмертно защитнику звания подполковника, об этом стало известно из телемарафона Единые новости. Будучи живым, Верхогляд шутил, что хочет, чтобы соответствующие погоны ему вручила именно Надя.

Жена Андрея рассказала, что он делился с ней приметой перед боем, речь идет о песне Дорофеевой Горит.

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— Есть у нас на войне одна штука. Намечается бой, колонна идет, мы смотрим клип Нади Дорофеевой Горит… Послушали Горит и бой будет классный, — вспоминает супруга погибшего воина его рассказ.

На 27-й день рождения Верхогляда, его друзья организовали видео-поздравления от Дорофеевой. Решила исполнить последнюю мечту супруга и его жена. Он погиб в июне 2022 года, в январе 2023 Андрею вручили посмертно звание подполковника. Сделала это Дорофеева, приехав в его родной город Звягель, что на Житомирщине.