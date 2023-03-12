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Фото Персони

Держала его на руках: Надя Дорофеева показала фото со своим новым любимым

12 марта 2023, 16:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дорофєєва

Украинская певица Надя Дорофеева показала совместный снимок с псом Патроном — на фото также отреагировал парень певицы, Михаил Кацурин.

— Любимый пришел ко мне на концерт, — подписала фото Надя, держа легендарного пса на руках.

Можно заметить, что четырехлапый помощник по  обнаружению мин даже во время посещений концертов не снимает с себя рабочее обмундирование. Встреча двух звезд состоялась в Чернигове, куда Дорофеева поехала на концерт.

Патрон и ГСЧС уже отреагировал на совместные снимки.

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— Ты была невероятной! От твоей энергии нам электричество не будут выключать никогда. Обожаю! — заявил джек-рассел-терьер.

Не оставил без внимания снимок и новый парень артистки — ресторатор Миша Кацурин.

— Вези Патрончика домой, я накрыл на троих, — показал свое гостеприимство Михаил.

На это ему ответил легендарный пес — он не против составить компанию, но из-за комендантского часа придется отказать.

Напомним, что ранее Дорофеева исполнила мечту украинского защитника, который погиб на фронте. Артистка приняла участие во вручении посмертно защитнику звания подполковника — ранее боец шутил, что хочет получить награду именно от Нади.

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