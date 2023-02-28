Три члени знімальної групи фільму Іржа подали до суду на Алека Болдвіна і продюсерів стрічки, стверджуючи, що ненавмисне вбивство оператора Галини Гатчинс завдало їм фізичних і психологічних травм.

Позивачі в останньому позові – Росс Аддієго, Доран Кертін і Різ Прайс. Вони перебували в безпосередній близькості від Болдвіна, коли сталася стрілянина. Вони стверджують, що бачили спалах від пострілу, а також дістали вибухові травми від його звуку.

– Ці травми були спричинені недотриманням відповідачами правил безпеки. Обвинувачені зрізали кути, проігнорували повідомлення про множинні постріли з вогнепальної зброї без сценарію і поспішали, щоб закінчити фільм, – йдеться у позові.

Адвокат позивачів додав, що для виробництва вестерну з великою кількістю зброї був потрібен досвідчений експерт із вогнепальної зброї та керівництво, яке дбало б про безпеку, проте ані того, ані іншого на майданчику Іржі не було.

Зараз дивляться

У скарзі також йдеться про те, що Аддієго надав першу допомогу режисерові Джоелу Соузі, який теж постраждав від обстрілу, тоді як Кертін у шоці спостерігала за Гатчинс.

– Позивач Кертін поклала руки на живіт Гатчинс, намагаючись знайти джерело болю і з’ясувати, що відбувається. Оскільки хаос тривав, Кертін вивели з церкви. Опинившись зовні, вона знепритомніла від наслідків вибуху і шоку від стрілянини, – зазначено в позові.

Раніше ми писали про те, що Алеку Болдвіну пом’якшили звинувачення у вбивстві Галини Гатчинс. Спершу актор міг опинитися за ґратами до 5 років, зараз – до півтора року.

Аналогічне пом’якшення обвинувачення зробили і для Ханни Гутьєррес-Рід, яка була зброяркою фільму Іржа, де і сталася трагедія.