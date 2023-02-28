Три члена съемочной группы фильма Ржавчина подали в суд на Алека Болдуина и продюсеров ленты, утверждая, что непреднамеренное убийство оператора Галины Хатчинс нанесло им физические и психологические травмы.

Истцы в последнем иске – Росс Аддиего, Доран Кертин и Риз Прайс. Они находились непосредственной близости от Болдуина, когда произошла стрельба. Они утверждают, что видели вспышку от выстрела, а также получили взрывные травмы от его звука.

– Эти травмы были вызваны несоблюдением ответчиками правил промышленной безопасности. Обвиняемые срезали углы, проигнорировали сообщения о множественных выстрелах из огнестрельного оружия без сценария и торопились, чтобы закончить фильм, – говорится в иске.

Адвокат истцов добавил, что для производства вестерна с большим количеством оружия требовался опытный эксперт по огнестрельному оружию и руководство, заботящееся о безопасности, однако ни того, ни другого на площадке Ржавчины не было.

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В жалобе также говорится, что Аддиего оказал первую помощь режиссеру Джоэлу Соузе, который также пострадал от обстрела, в то время как Кертин в шоке наблюдала за Хатчинс.

– Истец Кертин положила руки на живот Хатчинс, пытаясь найти источник боли и выяснить, что происходит. Поскольку хаос продолжался, Кертин вывели из церкви. Оказавшись снаружи, она потеряла сознание от последствий взрыва и шока от стрельбы, – указано в иске.

Ранее мы писали о том, что Алеку Болдуину смягчили обвинения в убийстве Галины Хатчинс. Сперва актер мог оказаться за решеткой до 5 лет, сейчас – до полутора года.

Аналогичное смягчение обвинения сделали и для Ханны Гутьеррес-Рид, которая была оружейником фильма Ржавчина, где и произошла трагедия.