Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Помер легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе

15 Січня 2023, 12:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Помер легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе
Джерело: Depositphotos

Помер грузинський співак Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років. Про це повідомляє грузинське ТБ Мтаварі Архі.

Щоправда, про причини трагедії не повідомляється.

Нагадаємо, що Вахтанг – радянський та грузинський співак, автор пісень, кіноактор, кінорежисер, сценарист та політичний діяч. У 2013 році він був заслуженим артистом України, і з 2020 року був депутатом парламенту Грузії.

Зараз дивляться

Кікабідзе від початку повномасштабного вторгнення був на боці України, критикуючи Кремль і всіляко підтримуючи наш народ і захисників. Навесні він казав, що вражений героїзмом українців, і критикував інших грузинських зірок за прокремлівську позицію – під роздачу потрапила Тіна Канделакі.

Читайте також:
Помер легендарний грузинський артист Вахтанг КікабідзеСхиляюся перед героїзмом українців: Кікабідзе про війну, Путіна та Канделакі

Наприклад, у серпні 2022 року Вахтанг направив гроші від концерту до Батумі на допомогу українським військовим. Тоді він заявив, що йому болить серце за Україну.

Теги
Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь