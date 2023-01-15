Помер грузинський співак Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років. Про це повідомляє грузинське ТБ Мтаварі Архі.

Щоправда, про причини трагедії не повідомляється.

Нагадаємо, що Вахтанг – радянський та грузинський співак, автор пісень, кіноактор, кінорежисер, сценарист та політичний діяч. У 2013 році він був заслуженим артистом України, і з 2020 року був депутатом парламенту Грузії.

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Кікабідзе від початку повномасштабного вторгнення був на боці України, критикуючи Кремль і всіляко підтримуючи наш народ і захисників. Навесні він казав, що вражений героїзмом українців, і критикував інших грузинських зірок за прокремлівську позицію – під роздачу потрапила Тіна Канделакі.

Наприклад, у серпні 2022 року Вахтанг направив гроші від концерту до Батумі на допомогу українським військовим. Тоді він заявив, що йому болить серце за Україну.