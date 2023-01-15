15 січня стало відомо про смерть грузинського артиста Вахтанга Кікабідзе. Він отримав визнання у Грузії та Україні не лише за свій талант, а й за свої політичні погляди. Так, Вахтанг активно підтримував нашу країну та критикував дії Росії, і це відбувається ще з 2008 року після війни РФ із Грузією.

Тоді він відмовився від російських нагород та виступів у Москві, і більше ніколи не відвідував РФ.

Як Кікабідзе підтримував Україну – далі в матеріалі.

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Не секрет, що війна нашої країни з Росією розпочалася ще 2014 року. Тоді Вахтанг став на бік України. Артист заявляв, що пішов би в АТО, якби він був молодшим, щоб зі зброєю в руках захищати землі вільної країни.

Співак активно критикував владу РФ і не боявся робити це відкрито – у 2014 році він назвав Путіна людиною чорної сили. Ще тоді Кікабідзе попереджав найближчі країни про небезпеку.

– Поки він зі своїми амбіціями житиме, він весь час загрожуватиме якимось країнам, системам. Він – загарбник! Його правнукам буде соромно називати його прізвище, – говорив актор у 2014 році.

У Кремлі відреагували на ці слова та внесли його до чорного списку. Грузинський артист був лише радий цьому.

2015 року він присвятив свій концерт у нашій столиці Героям Небесної сотні, і не раз казав, що Крим – це Україна.

2021 року він вирішив нагадати українським артистам про те, що не варто їздити виступати до Росії, яка напала на нашу країну.

Вже з 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну – з перших днів Вахтанг спілкувався з росіянами та попереджав їх про наслідки.

Щодо підтримки нашої країни, то Кікабідзе не раз казав, що захоплений нашою сміливістю.

— Я хочу зараз сказати українцям, що схиляюся перед їхнім героїзмом. Перед громадянами України, урядом, Зеленським, – зазначив артист.

За своє життя Вахтанг встиг вписати своє ім’я до історії. Біографію Кікабідзе можна прочитати на Фактах ICTV.