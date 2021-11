Солістка кавер-гурту Brass Against Софія Уріста помочилася на шанувальника просто на сцені. Інцидент стався під час виступу музичного колективу на рок-фестивалі Welcome To Rockville в США.

Софія, виконуючи хіт американського рок-гурту Rage Against the Machine – Wake Up запросила чоловіка з натовпу вийти на сцену. Радісний шанувальник недовго думаючи ліг на спину, після чого Уріста стягла з себе штани та стала над ним.

Під крики глядачів солістка Brass Against справила потребу на обличчя шанувальника, при цьому вона продовжувала виконувати кавер. Примітно, що чоловік встав лише після того, як Софія завершила розпочате. Він зібрав із підлоги в руки її урину та розкидав у натовп.

Згодом в офіційному Facebook гурту вибачилися за витівку солістки.

– Софія захопилася. Це не було заплановано і такого ви більше не побачите з боку Brass Against на концертах, – йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі не оцінили вчинок Урісти, залишивши гнівні коментарі під відео з інцидентом.