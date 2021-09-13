У США пройшла премія MTV Video Music Awards 2021. Лідером серед номінантів був Джастін Бібер. Однак головну нагороду вечора забрав Lil Nas X з кліпом Montero, режисером якого виступила українка Таня Муіньо. Також вона забрала нагороду за найкращу режисуру.

Лауреаты VMA 2021:

Відео року – Lil Nas X – Montero ;

Найкращий новий артист – Олівія Родріго;

Виконавець року – Джастін Бібер;

Найкраще відео з соціальним меседжем – Біллі Айліш – Your Power;

Найкращий перфоманс – Олівія Родріго – drivers license;

Найкращий K-pop кліп – BTS – Butter;

Пісня року – Олівія Родріго – drivers license;

Гурт року – BTS;

Найкраща пісня-прорив – Claire Rosinkranz – Backyard Boy;

Найкращий поп-кліп – Джастін Бібер і Daniel Caesar, Giveon –

Peaches;

Найкраще хіп-хоп відео – Тревіс Скотт, Young Thug і MIA – Franchise;

Найкраща колаборація – Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More;

Найкраща альтернатива – Machine Gun Kelly і Blackbear – My Ex’s Best Friend;

Найкращий R&B кліп – Бруно Марс, Anderson Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open;

Найкраща режисура – кліп Lil Nas X – Montero (Lil Nas X і Таня Муіньо) ;

Найкраща операторська робота – Beyonce, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid: Brown Skin Girl;

Найкраща хореографія – Гаррі Стайлс – Treat People With Kindness.

На сцену премії вийшла одна з найтитулованіших артисток Madonna, що для багатьох стало сюрпризом. Однак, якщо відео виступів інших артистів одразу стали доступними в мережі, зокрема на YouTube, то спів Madonna на VMA послухати не вийде.

Попурі з своїх треків заспівав і Lil Nas X, який забрав дві головні нагороди на премії. Загалом, виступ був традиційним для артиста: яскраві костюми, роздягання і чоловічий тверк. Попри активні танці, співав Lil Nas X наживо, лише віддалено можна було почути бек-вокал.

Також яскравий перфоманс на сцені премії влаштували Джастін Бібер, якого цього року не залишили без нагороди. Виступав він наживо, але в першій половині номера було відчуття, що артист іноді забуває співати в мікрофон, сподіваючись на гучні беки.