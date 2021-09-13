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Тріумф українського режисера і Джастіна Бібера: як вручали премію VMA 2021

13 Вересня, 09:22 Євгенія Шапоренко
Тріумф українського режисера і Джастіна Бібера: як вручали премію VMA 2021

У США пройшла премія MTV Video Music Awards 2021. Лідером серед номінантів був Джастін Бібер. Однак головну нагороду вечора забрав Lil Nas X з кліпом Montero, режисером якого виступила українка Таня Муіньо. Також вона забрала нагороду за найкращу режисуру.

Лауреаты VMA 2021:

  • Відео року – Lil Nas X – Montero;
  • Найкращий новий артист – Олівія Родріго;
  • Виконавець року – Джастін Бібер;
  • Найкраще відео з соціальним меседжем – Біллі Айліш – Your Power;
  • Найкращий перфоманс – Олівія Родріго – drivers license;
  • Найкращий K-pop кліп – BTS – Butter;
  • Пісня року – Олівія Родріго – drivers license;
  • Гурт року – BTS;
  • Найкраща пісня-прорив – Claire Rosinkranz – Backyard Boy;
  • Найкращий поп-кліп – Джастін Бібер і Daniel Caesar, Giveon –
  • Peaches;
  • Найкраще хіп-хоп відео – Тревіс Скотт, Young Thug і MIA – Franchise;
  • Найкраща колаборація – Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More;
  • Найкраща альтернатива – Machine Gun Kelly і Blackbear – My Ex’s Best Friend;
  • Найкращий R&B кліп – Бруно Марс, Anderson Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open;
  • Найкраща режисура – кліп Lil Nas X – Montero (Lil Nas X і Таня Муіньо);
  • Найкраща операторська робота – Beyonce, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid: Brown Skin Girl;
  • Найкраща хореографія – Гаррі Стайлс – Treat People With Kindness.

На сцену премії вийшла одна з найтитулованіших артисток Madonna, що для багатьох стало сюрпризом. Однак, якщо відео виступів інших артистів одразу стали доступними в мережі, зокрема на YouTube, то спів Madonna на VMA послухати не вийде.

Попурі з своїх треків заспівав і Lil Nas X, який забрав дві головні нагороди на премії. Загалом, виступ був традиційним для артиста: яскраві костюми, роздягання і чоловічий тверк. Попри активні танці, співав Lil Nas X наживо, лише віддалено можна було почути бек-вокал.

Також яскравий перфоманс на сцені премії влаштували Джастін Бібер, якого цього року не залишили без нагороди. Виступав він наживо, але в першій половині номера було відчуття, що артист іноді забуває співати в мікрофон, сподіваючись на гучні беки.

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Теги
Lil Nas X , Премія , Таня Муіньо
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