У США пройшла премія MTV Video Music Awards 2021. Лідером серед номінантів був Джастін Бібер. Однак головну нагороду вечора забрав Lil Nas X з кліпом Montero, режисером якого виступила українка Таня Муіньо. Також вона забрала нагороду за найкращу режисуру.
Лауреаты VMA 2021:
- Відео року – Lil Nas X – Montero;
- Найкращий новий артист – Олівія Родріго;
- Виконавець року – Джастін Бібер;
- Найкраще відео з соціальним меседжем – Біллі Айліш – Your Power;
- Найкращий перфоманс – Олівія Родріго – drivers license;
- Найкращий K-pop кліп – BTS – Butter;
- Пісня року – Олівія Родріго – drivers license;
- Гурт року – BTS;
- Найкраща пісня-прорив – Claire Rosinkranz – Backyard Boy;
- Найкращий поп-кліп – Джастін Бібер і Daniel Caesar, Giveon –
- Peaches;
- Найкраще хіп-хоп відео – Тревіс Скотт, Young Thug і MIA – Franchise;
- Найкраща колаборація – Doja Cat ft. SZA – Kiss Me More;
- Найкраща альтернатива – Machine Gun Kelly і Blackbear – My Ex’s Best Friend;
- Найкращий R&B кліп – Бруно Марс, Anderson Paak, Silk Sonic – Leave the Door Open;
- Найкраща режисура – кліп Lil Nas X – Montero (Lil Nas X і Таня Муіньо);
- Найкраща операторська робота – Beyonce, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid: Brown Skin Girl;
- Найкраща хореографія – Гаррі Стайлс – Treat People With Kindness.
На сцену премії вийшла одна з найтитулованіших артисток Madonna, що для багатьох стало сюрпризом. Однак, якщо відео виступів інших артистів одразу стали доступними в мережі, зокрема на YouTube, то спів Madonna на VMA послухати не вийде.
Попурі з своїх треків заспівав і Lil Nas X, який забрав дві головні нагороди на премії. Загалом, виступ був традиційним для артиста: яскраві костюми, роздягання і чоловічий тверк. Попри активні танці, співав Lil Nas X наживо, лише віддалено можна було почути бек-вокал.
Також яскравий перфоманс на сцені премії влаштували Джастін Бібер, якого цього року не залишили без нагороди. Виступав він наживо, але в першій половині номера було відчуття, що артист іноді забуває співати в мікрофон, сподіваючись на гучні беки.