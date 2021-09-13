Сьогодні, 13 вересня, відбудеться бал Інституту костюма Met Gala 2021. Захід пройде у закритому форматі в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку.

Все, що потрібно знати про головне свято в індустрії моди – читайте далі у матеріалі.

Що таке Met Gala

Це щорічний захід зі збору коштів для Інституту костюма Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Бал знаменує собою відкриття щорічної виставки моди Інституту костюма, яка триватиме кілька місяців.

Усі гості мають обирати свій образ відповідно до теми виставки. Met Gala вважається одним із найважливіших та найрозкішніших заходів у світському житті Нью-Йорка.

Тема Met Gala 2021

Цьогоріч виставка буде присвячена американській моді та матиме назву In America: A Lexicon of Fashion (В Америці: лексикон моди).

А дрес-код цьогорічного балу – American Independence, тобто “американська незалежність”.

За словами куратора заходу Ендрю Болтона, пандемія дуже змінила світ моди, й індустрія потребує підтримки. Саме тому організатори вирішили приділити увагу локальній, американській моді, яка зараз переживає період ренесансу.

У стінах Інституту костюма буде зведено вигаданий американський будинок з прозорими стінами. Зразки моди XX і XXI століть будуть заповнювати інтер’єри, відображаючи звичаї й поведінку уявних жителів.

Виставка відкриється 18 вересня на честь 75-річчя Інституту костюма. На ній будуть представлені роботи Крістофера Джона Роджерса, Стерлінга Рубіна, Коннера Айвза, Прабала Гурунга і Андре Вокера.

Хто буде в ролі ведучих

Цьогоріч ведучими заходу стануть актор Тімоті Шаламе, співачка Біллі Айліш, тенісистка Наомі Осака та поетеса Аманда Горман.

Таку четвірку ведучих обрали невипадково, оскільки ці знаменитості цікавляться модою та мають чіткий індивідуальний стиль.

Більше того, кожен з них є рупором підростаючого покоління і по-своєму намагається донести щось суспільству. Хтось із них робить заяви красномовними жестами, а хтось висловлює свою позицію у творчості.

Вони приєднаються до постійних голів балу – головного редактора американського Vogue Анни Вінтур і голови Американської ради модельєрів Тома Форда.

Особливості Met Gala 2021

Минулого року захід скасували через пандемію коронавірусу. Тому Met Gala 2021 проходитиме з дотриманням карантинних обмежень.

Організаторам балу довелося скоротити кількість гостей з 600 до 450. Крім цього, всі запрошені мають бути вакцинованими та дотримуватися маскового режиму.

Список гостей заходу завжди зберігається у секреті до початку шоу. Тому частина задоволення від перегляду балу Інституту костюма полягає в тому, що неможливо передбачити, хто на ньому з’явиться.

Але завдяки інсайдерам стало відомо, що у 2021 році на заході буде багато нових облич, особливо зірок мережі TikTok.