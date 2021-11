У ніч з 21 на 22 листопада у Лос-Анджелесі у театрі Microsoft пройшла церемонія вручення музичної премії American Music Awards 2021.

Ведучою заходу була епатажна реп-виконавиця Cardi B. А тріумфаторами премії стали BTS, Doja Cat та Megan Thee Stallion, які перемогли одразу в трьох головних номінаціях.

Переможці American Music Awards 2021

Артист року – BTS

– BTS Найкращий новий виконавець – Olivia Rodrigo

– Olivia Rodrigo Колаборація року – Doja Cat і SZA – Kiss Me More

– Doja Cat і SZA – Kiss Me More Найкраще музичне відео – Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

– Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) Найкращий поп-виконавець – Ед Ширан

– Ед Ширан Найкраща поп-виконавиця – Тейлор Свіфт

– Тейлор Свіфт Найкращий поп-дует або гурт – BTS

– BTS Найкращий поп-альбом – Тейлор Свіфт – Еvermore

– Тейлор Свіфт – Еvermore Найкраща поп-пісня – BTS – Butter

– BTS – Butter Найкращий хіп-хоп виконавець – Drake

– Drake Найкраща хіп-хоп виконавиця – Megan Thee Stallion

– Megan Thee Stallion Найкращий хіп-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News

– Megan Thee Stallion – Good News Найкраща хіп-хоп пісня – Cardi B – Up

– Cardi B – Up Найкращий R&B виконавець – The Weeknd

– The Weeknd Найкраща R&B виконавиця – Doja Cat

– Doja Cat Найкращий R&B альбом – Doja Cat – Planet Her

– Doja Cat – Planet Her Найкраща R&B пісня – Silk Sonic Leave – The Door Open

– Silk Sonic Leave – The Door Open Найкращий латиноамериканський артист – Bad Bunny

– Bad Bunny Найкраща латиноамериканська артистка – Becky G

– Becky G Найкращий латиноамериканський дует або гурт – Banda MS de Sergio Lizárraga

– Banda MS de Sergio Lizárraga Найкращий рок-виконавець – Machine Gun Kelly

Варто зазначити, що переможців обирають за допомогою опитування громадськості та фанатів, які голосують на офіційному сайті премії.

Цьогоріч на American Music Awards 2021 відзначилася українська режисерка Таню Муіньо. Саме вона зняла скандальний кліп Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name), який забрав статуетку у номінації Найкраще музичне відео.

Відеоролик знято в біблійному стилі. В ньому виконавець постав у ролі першої людини на землі – Адама або Єви, яких спокусив змій. Потім головний герой потрапив у пекло, де зустрівся з дияволом і піддався його спокусам.