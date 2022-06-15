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Тремтіли руки: фанати стурбовані здоров’ям схудлого Тома Генкса

15 Червня 2022, 18:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Том Хенкс
Джерело: Depositphotos

Шанувальники американського актора Тома Генкса стурбовані його здоров’ям. Під час недавнього виступу у 65-річного зірки фільму Ангели та демони сильно тряслися руки.

Нещодавно Том Генкс знявся у фільмі про дорослішання та становлення співака Елвіса Преслі, режисером якого став Баз Лурман. Виступаючи на прем’єрі фільму в Австралії 4 червня перед глядачами, актор їх не на жарт налякав — у нього тремтіла права рука, в якій він тримав мікрофон.

Коли рука тремтіла, Том спробував контролювати це, поклавши ліву руку на нижню частину мікрофона. А також ненадовго змінив руки.

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Деякі фанати припустили, що актор просто втомився чи на нього вплинула спека, інші ж гадають — чи Генкс не хворий. Ба більше, актор помітно схуд.

  • Том Генкс – великий актор та активіст. Його багато хто шанує. У мережі помітили, що його права рука сильно тремтить. Який може бути діагноз?

  • Нікому не побажаю хворобу Паркінсона.

  • Мабуть, це ще один із побічних ефектів вакцини від Covid-19. Ми знаємо, що ця вакцина як коробка цукерок.

  • У нього не було Covid-19? Схоже ознаки неврологічного ускладнення.

Раніше Disney випустив тизер фільму Піноккіо із Томом Генксом. До акторського складу стрічки також включає Люк Еванс і Бенджамін Еван Ейнсуорт.

Прем’єра запланована на 8 вересня 2022 року.

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