Шанувальники американського актора Тома Генкса стурбовані його здоров’ям. Під час недавнього виступу у 65-річного зірки фільму Ангели та демони сильно тряслися руки.

Нещодавно Том Генкс знявся у фільмі про дорослішання та становлення співака Елвіса Преслі, режисером якого став Баз Лурман. Виступаючи на прем’єрі фільму в Австралії 4 червня перед глядачами, актор їх не на жарт налякав — у нього тремтіла права рука, в якій він тримав мікрофон.

Коли рука тремтіла, Том спробував контролювати це, поклавши ліву руку на нижню частину мікрофона. А також ненадовго змінив руки.

Деякі фанати припустили, що актор просто втомився чи на нього вплинула спека, інші ж гадають — чи Генкс не хворий. Ба більше, актор помітно схуд.

Том Генкс – великий актор та активіст. Його багато хто шанує. У мережі помітили, що його права рука сильно тремтить. Який може бути діагноз?

TOM Hanks is a great Actor and activist. He has all the respect

His right hand was seen shaking . The most likely diagnosis? — Dr Ihab Suliman (@IhabFathiSulima) June 15, 2022

Нікому не побажаю хворобу Паркінсона.

Parkinson’s disease I wish on no one. — Goldie???????????? (@kjdowns52) June 15, 2022

Мабуть, це ще один із побічних ефектів вакцини від Covid-19. Ми знаємо, що ця вакцина як коробка цукерок.

So is this more normalisation of the side effects ???? We know ????is like a box of chocolates …..???? #worldisastage Fears for Tom Hanks’s health as Hollywood megastar appears unable to control his shaking right hand | Daily Mail Online https://t.co/Z7sPfHmA3j — Andrew G (@joods_g) June 15, 2022

У нього не було Covid-19? Схоже ознаки неврологічного ускладнення.

Fears for Tom Hanks’s health as appears unable to control shaking hand https://t.co/pbEgeqn6UL via @MailOnline Didn’t he have COVID? Signs of neurological damage? — jas friedman (@FriedmanJas) June 15, 2022

Раніше Disney випустив тизер фільму Піноккіо із Томом Генксом. До акторського складу стрічки також включає Люк Еванс і Бенджамін Еван Ейнсуорт.

Прем’єра запланована на 8 вересня 2022 року.