У мережі з’явився перший трейлер серіалу-приквелу Відьмак: Кровне походження від Netflix. Прем’єру проекту заплановано на 2022 рік.

Трейлер показали одразу після виходу другого сезону серіалу Відьмак, який став доступним для глядачів 17 грудня.

Дія серіалу відбуватиметься у відомому для всього світу всесвіті фантасту Анджею Сапковському – за 1200 років до епохи Геральта. Історія розповість про походження відьмаків та потвор.

У трейлері також показали акторку Мішель Єо, яка зіграла ельфійку-мечницю.

– Кожна історія має початок. Дізнайтеся про історію континенту в серіалі-приквелі Відьмак: Кровне походження, події якого відбуваються за 1200 років до Відьмака. Кровне походження розповість забуту часом історію: створення першого прототипу відьмака та події, що призвели до Кон’юнкції Сфер, яка поєднала світи чудовиськ, людей та ельфів, – повідомляє Netflix.

Відомо, що стримінгова платформа створює приквел заради глядачів – фанати Відьмака не повинні нудьгувати в очікуванні продовження основної сюжетної лінії.

Серіал Відьмак: Кровне походження анонсували ще у 2020 році – він буде розбитий на шість епізодів. Робота над проектом розпочалася у вересні минулого року, а самі знімання – наприкінці липня 2021 року.

Вже незабаром наступлять новорічні свята – саме час провести зимові вечори у родинному колі. Факти ICTV склали список найкращих комедійних серіалів, які відмінно підійдуть для перегляду з друзями чи близькими.