Новий рік та Різдво – це час сімейного затишку та відпочинку. Саме така атмосфера підходить для перегляду фільмів.

Факти ICTV зробили підбірку новорічно-різдвяних серіалів, які можуть зацікавити вас.

Додому на Різдво / Home for Christmas (2019)

Жанр: драма, комедія

IMDb: 7.6

Це норвезький серіал, який складається з шести коротких серій (кожна по 29 хв.). У стрічці розповідається про Йоганну. У свої 30 років вона досі незаміжня, хоча усі її друзі та родичі уже мають пару. Постійні коментарі з цього приводу та соціальний тиск на головну героїню дають свій результат. На Різдво вона має приїхати з хлопцем. Але його ще потрібно знайти.

Саме з цього моменту Йоганна й розпочинає 24-денне полювання на чоловіка.

Можна подумати, що сюжет дещо банальний. Але це серіал про боротьбу зі стереотипами, які показано дуже реалістично, а в персонажах легко можна впізнати себе і своє оточення.

Що трапилось на Різдво / Über Weihnachten (2020)

Жанр: драма, мелодрама, комедія

IMDb: 6,7

Це німецький серіал, складається всього з трьох серій (кожна по 48 хв.). Тут розповідається історія про хлопця-музиканта, який все своє життя мріяв покинути батьківський дім. Він хотів залишити своє провінційне містечко та поїхати підкорювати столицю.

Спочатку все йшло за його планом, проте після невдалого прослуховування хлопець вирішує повернутись на Різдво додому. Проте там головного героя чекає багато сюрпризів.

Зокрема, брат хлопця почав зустрічатися з його колишньою дівчиною, а його батьки приховують від нього якусь таємницю.

Але ж магія Різдва в тому, що це сімейне свято й усі ніби повинні помиритись?

За п’ять хвилин до січня (2018)

Жанр: комедія, мелодрама, пригоди

Російський комедійний мінісеріал, складається з чотирьох серій (кожна по 48 хв.). Це п’ять абсолютно різних історій, в яких люди роблять героїчні або просто щирі вчинки.

Проте потім, якимось неймовірним чином з усіма п’ятьма героями з цих історій трапиться низка пригод в одному й тому самому селі – Бабаєво. Саме тут вони зустрінуть ще одного чоловіка, який вирішить трішки пожартувати з магією.

Новорічний переполох (2012)

Жанр: комедія

IMDb: 6.2

Також російський новорічний серіал, складається з чотирьох серій (кожна по 50 хв.).

Спокійне й повільне життя провінційного містечка порушує приїзд молодого афериста Гаріка. Його мета — разом зі своєю супутницею викрасти формулу шоколаду. Цим рецептом володіє одна місцева родина Шишкіних.

Як же Гарік планує викрасти рецепт? Прийде у дім Шишкіних та оголосить себе їхнім родичем…

Деш та Лілі / Dash & Lily (2020)

Жанр: мелодрама, комедія

IMDb: 7.5

Серіал від Netflix, складається з восьми серій (кожна по 28 хв.). Розповідає про 17-річну студентку Лілі, яка залишається перед Різдвом сама, оскільки її батьки їдуть на відпочинок за місто. Події розвиваються напередодні Різдва в Нью-Йорку.

Нудьгуючи, дівчина вирішує залишити свій червоний записник на поличці одного з книжкових магазинів. Його знаходить хлопець на ім’я Деш. Він ще досі страждає від того, що розлучився зі своєю дівчиною. Хоча це й було ще рік тому.

Після знахідки Деш та Лілі починають переписку, яка допоможе їм впоратись з проблемами та з потребою знайти близьку людину на Різдво…