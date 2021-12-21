В сети появился первый трейлер сериала-приквела Ведьмак: Происхождение от Netflix. Премьера проекта запланирована на 2022 год.

Трейлер показали сразу после выхода второго сезона сериала Ведьмак, который стал доступным для зрителей 17 декабря.

Действие сериала будет происходить в известной для всего мира вселенной фантаста Анджея Сапковского — за 1200 лет до эпохи Геральта. История расскажет о происхождении ведьмаков и чудовищ.

В трейлере также показали актрису Мишель Йео, которая сыграла эльфийку-мечницу.

— Каждая история имеет начало. Узнайте нерассказанную историю континента в сериале-приквеле Ведьмак: Происхождение, события которого происходят за 1200 лет до Ведьмака. Происхождение расскажет забытую временем историю: создание первого прототипа ведьмака и события, которые привели к Конъюнкции Сфер, соединившей миры чудовищ, людей и эльфов, — сообщает Netflix.

Известно, что стриминговая платформа создает приквел ради зрителей — фанаты Ведьмака не должны скучать в ожидании продолжения основной сюжетной линии.

Сериал Ведьмак: Происхождение анонсировали еще в 2020 году — он будет разбит на шесть эпизодов. Работа над проектом началась в сентябре прошлого года, а сами съемки — в конце июля 2021.

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