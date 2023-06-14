Соліст гурту Quest Pistols Антон Савлепов розповів, що його брат у полоні в росіян. Про нього нічого не чути вже понад рік.

Відеозвернення музиканта з’явилося в TikTok KefirchikTV. У ньому він каже, що його брат Сергій Строєв вважається зниклим безвісти.

– Я родом із Харківської області, тож від початку повномасштабного російського вторгнення моя мала Батьківщина була швидко й надовго окупована. Але наші люди – українці, цивільні жителі були не згодні та регулярно виходили на мітинги. Окупанти переслідували їх, викрадали, тримали в підвалах і катували, – сказав Антон.

Він додав, дехто повертався фізично й морально покаліченим, а про інших досі нічого невідомо. Інформацію про полонених цивільних знайти дуже складно.

– Ця сумна трагічна історія торкнулася і моєї родини. Ми вже понад рік нічого не чули про Сергія. Так, мій брат, цивільний полонений. Такий самий, як і багато інших наших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором, – наголосив Савлепов.

Варто зазначити, що в соцмережах артиста поки що цього відеозвернення немає.

Фото: Антон Савлепов