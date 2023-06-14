Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов рассказал, что его брат в плену у россиян. О нем ничего не слышно уже более года.

Видеообращение музыканта появилось в TikTok KefirchikTV. В нем он говорит, что его брат Сергей Строев считается пропавшим без вести.

— Я родом из Харьковской области, и с начала полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Но наши люди — украинцы, гражданские жители были не согласны и регулярно выходили на митинги. Оккупанты преследовали их, похищали, держали в подвалах и пытали, — сказал Антон.

Он добавил, некоторые возвращались физически и морально искалеченными, а о других до сих пор ничего неизвестно. Информацию про пленных гражданских найти очень сложно.

— Эта печальная трагическая история затронула и мою семью. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленник. Такой же, как и многие другие наши соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом, — подчеркнул Савлепов.

Стоит отметить, что в соцсетях артиста пока что этого видеообращения нет.

Фото: Антон Савлепов