Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов рассказал, что его брат в плену у россиян. О нем ничего не слышно уже более года.
Видеообращение музыканта появилось в TikTok KefirchikTV. В нем он говорит, что его брат Сергей Строев считается пропавшим без вести.
@kefirchiktv Немає обміну цивільних полонених більше року!!! Розшукуємо брата Антона Савлепова — Строєва Сергія Сергійовича 28.05.90 #полонені #цивільнівполоні #полоненірф #полоненіазовсталі #квестпистолс ♬ оригинальный звук — KefirchikTV
— Я родом из Харьковской области, и с начала полномасштабного российского вторжения моя малая родина была быстро и надолго оккупирована. Но наши люди — украинцы, гражданские жители были не согласны и регулярно выходили на митинги. Оккупанты преследовали их, похищали, держали в подвалах и пытали, — сказал Антон.
Он добавил, некоторые возвращались физически и морально искалеченными, а о других до сих пор ничего неизвестно. Информацию про пленных гражданских найти очень сложно.
— Эта печальная трагическая история затронула и мою семью. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленник. Такой же, как и многие другие наши соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом, — подчеркнул Савлепов.
Стоит отметить, что в соцсетях артиста пока что этого видеообращения нет.
Фото: Антон Савлепов