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Торкнеться усіх: Іванна Сахно закликала дати зброю Україні

16 Квітня 2022, 15:56
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Торкнеться усіх: Іванна Сахно закликала дати зброю Україні

Голлівудська актриса українського походження Іванна Сахно закликала світ озброїти Україну.

Актриса приєдналася до флешмобу та опублікувала у своєму Instagram фото, на якому тримає відповідну табличку Arm Ukraine now. Іванна Сахно впевнена, що якщо не дати Україні зброю, війна перетвориться на нескінченну криваву битву.

– Без додаткової зброї для України ця війна перетвориться на нескінченну та криваву битву, яка принесе злидні, страждання та нові смерті.

Військові злочини продовжаться за межами Маріуполя, Бучі та Краматорська. Глобальний вплив війни ускладнить життя людям у всьому світі, навіть за межами України, – написала вона.

 

Раніше голлівудська актриса з українським корінням Віра Фарміга також закликала світ допомогти Україні з поставками важкого озброєння. Актриса попросила свою мільйонну армію шанувальників зробити те саме.

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Фото: Іванна Сахно

Теги
Іванна Сахно , Війна в Україні
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