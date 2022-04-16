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Коснется всех: Иванна Сахно призвала дать оружие Украине

16 апреля 2022, 15:56
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Коснется всех: Иванна Сахно призвала дать оружие Украине

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно приизвала мир вооружить Украину.

Актриса присоединилась к флешмобу и опубликовала в своем Instagram фото, на котором держит соответствующую табличку Arm Ukraine now. Иванна Сахно уверена, что если не дать Украине оружие, война превратится в бесконечную кровавую битву.

— Без дополнительного оружия для Украины эта война превратится в бесконечную и кровавую битву, которая принесет нищету, страдания и новые смерти.

Военные преступления продолжатся за пределами Мариуполя, Бучи и Краматорска. Глобальное воздействие войны усложнит жизнь людям во всем мире, даже за пределами Украины, написала она.

 

Ранее голливудская актриса с украинскими корнями Вера Фармига также призвала мир помочь Украине с поставками тяжелого вооружения. Актриса попросила свою миллионную армию поклонников сделать то же самое.

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Фото: Иванна Сахно

Теги
Иванна Сахно , Війна в Україні
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