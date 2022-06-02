Настало літо, а це означає – настав час придбати актуальні речі, зокрема і взуття.

У спеку особливо необхідні зручні сандалі, елегантні босоніжки чи трендові капці. Факти ICTV разом з персональним стилістом Вікторією Стебловською розібралися, які босоніжки модні влітку 2022, а також із чим їх носити.

Явний тренд цього літа – босоніжки з дутими та активними деталями, ремінці-плетіння, носок чи будь-що інше.

Зараз дивляться

– Таке взуття матиме класний вигляд як у чорному, білому кольорах, так і в яскравих. І привертатиме увагу. До речі, останніми роками всі яскраві кольори взуття дуже актуальні, – наголосила стиліст.

Вікторія сказала, що таке об’ємне взуття підійде майже до всього. Поєднувати його можна зі спідницями, довжини міні, міді, шортами, брюками вільного крою, джинсами.

Рекомендація – між такими босоніжками та одягом залишати трохи ноги, так би мовити – простір, щоб не зробити обтяження внизу ніг.

Наступна актуальна пара – літнє взуття на зав’язках. Це може бути як тендітне взуття на підборах – у стилі 90-х, так і в естетиці римського плетива.

– Це має дуже й дуже гарний вигляд. Головне – не перев’язувати сильно ногу, щоб не передавити, – наголосила Вікторія.

Пасує під спідниці та шорти, особливо красиво поєднується із сукнями в кежуал-стилі – літні трикотажні чи плетені. Можна розглянути і шовкові, на вечірній вихід.

– Під вечірню сукню каблуки на зав’язках матимуть особливий жіночний та сексуальний вигляд, – наголосила стиліст.

Наступна пара, яка стала трендовою цього літа – балетки на тонкій підошві. Тут ви можете обирати самі дизайн, оскільки вони актуальні в усіх своїх варіаціях.

Добре підійдуть до кежуалу чи багатошарового стилю, наприклад, з джинсами, футболками, шортами.

Не втрачають своєї актуальності шльопанці та сандалі. Шльопанці можуть бути будь-які – як гумові на масивній підошві, так і декоровані, або з різних матеріалів, особливо шкіряні.

– Сьогодні, до речі, поєднуються два тренди – шльопанці та дуті деталі на них. Те саме стосується і сандалів. Сандалі з липучками у спортивному стилі чи у рибальському додадуть вам завершеності та цікавий фініш у образ, – сказала Вікторія.

Модні цього літа і в’єтнамки на платформі – шкіряні та з інших матеріалів. Особливо цікавий і стильний вигляд вони матимуть із сукнями міні, міді чи максі довжини з різних матеріалів.

Можна носити їх із брюками вільного крою та топом, або майкою-алкоголічкою, футболкою, брючним костюмом, наприклад, лляним.

Ще один незвичайний та екстравагантний вид взуття, який на піку цього сезону – клоги.

– Щиро кажучи, в них неможливо довго ходити і це не про комфорт точно. Це грубі закриті шльопанці на дерев’яній підошві. Так, на дерев’яній, але виглядають вони суперавтентично та стильно, – зазначила стиліст.

Такий вид взуття Вікторія рекомендує носити як особистий ультрамодний варіант, оскільки клоги точно варті уваги. Наприклад, коли ви пересуваєтеся на авто, та не на весь день.

Чудово вони будуть поєднуватися з брюками вільного крою в підлогу, джинсами чи кюлотами. Також можна стилізувати зі шкарпетками.

Взуття на платформі також актуальне цього сезону, як на підборах, так і в спортивному чи кежуал-варіанті. Але якщо ви розглядаєте каблук, то він має бути грубим – відсилання до 2000-х.

Платформа завжди нас витягує і працює на зріст, відповідно – робить стрункішою. Тут можна поєднувати одразу кілька трендів: босоніжки на платформі та з плетінням чи дутими деталями, або в’єтнамками та шльопанцями.