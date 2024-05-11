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Топ-результаты! Реакция сети на победителя Евровидения 2024

12 мая 2024, 02:35
Карина Зуева выпускающий редактор Lifestyle
Nemo - переможець Євробачення 2024
Источник: Getty Images

В ночь с 11 на 12 мая стал известен победитель Евровидения 2024. Первое место заняла небинарная личность Nemo, которая представляла Швейцарию. Пользователи сети уже активно обговаривают лидера и высказывают свое мнение по этому поводу.

Реакция сети на победителя Евровидения 2024

Зрители Евровидения 2024 по-разному реагируют на победителя. К слову, прямо на сцене Nemo разбил главную статуэтку конкурса, которую ему вручили за победу. Это также не осталось без внимания.

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  • Какая он бусинка. Согласна с победителем Евровидения 2024 на все 100%.
  • Финал очень хороший, я рад за эту победу. А у нас третье место — это огромнейший результат!
  • Ура, мы – на третьем месте и выиграла Швейцария! Я рада, но конечно Евровидение в Швейцарии будет дорогим.
  • Швейцария топ, я рада, что он выиграл. Это лучше, чем какие-то пророссийские муд*ки.
  • Я впервые за долгое время довольна практически всеми частями голосования!
  • Швейцария выиграла, мы – третьи, Израиль позади. Считаю, это топ результаты.
  • Ну что, подведем итоги. Не победил ни один, кто был уличен в сотрудничестве с Россией, взамен — это еще и крутая небинарная персона с невероятным голосом и песней, а мы сломали проклятие второго места. Этот год Евровидения можно однозначно считать удачным.
  • Победителями Евровидения 2024 стали Nemo из Швейцарии! Впервые золото получает небинарная личность! Круто!

Некоторые пользователи сети даже создали мемы по поводу победы Nemo на Евровидении 2024.

Детальные результаты голосования на Евровидении 2024 — смотрите на Фактах ICTV.

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