В ночь с 11 на 12 мая стал известен победитель Евровидения 2024. Первое место заняла небинарная личность Nemo, которая представляла Швейцарию. Пользователи сети уже активно обговаривают лидера и высказывают свое мнение по этому поводу.

Реакция сети на победителя Евровидения 2024

Зрители Евровидения 2024 по-разному реагируют на победителя. К слову, прямо на сцене Nemo разбил главную статуэтку конкурса, которую ему вручили за победу. Это также не осталось без внимания.

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Какая он бусинка. Согласна с победителем Евровидения 2024 на все 100%.

Финал очень хороший, я рад за эту победу. А у нас третье место — это огромнейший результат!

Ура, мы – на третьем месте и выиграла Швейцария! Я рада, но конечно Евровидение в Швейцарии будет дорогим.

Швейцария топ, я рада, что он выиграл. Это лучше, чем какие-то пророссийские муд*ки.

Я впервые за долгое время довольна практически всеми частями голосования!

Швейцария выиграла, мы – третьи, Израиль позади. Считаю, это топ результаты.

Ну что, подведем итоги. Не победил ни один, кто был уличен в сотрудничестве с Россией, взамен — это еще и крутая небинарная персона с невероятным голосом и песней, а мы сломали проклятие второго места. Этот год Евровидения можно однозначно считать удачным.

Победителями Евровидения 2024 стали Nemo из Швейцарии! Впервые золото получает небинарная личность! Круто!

Некоторые пользователи сети даже создали мемы по поводу победы Nemo на Евровидении 2024.

переможець євробачення 2024 pic.twitter.com/gfyeFjmXlk — секрет імені Трафальгара Лоха ????☝️ (@pumpkin_wind) May 11, 2024

Детальные результаты голосования на Евровидении 2024 — смотрите на Фактах ICTV.