В ночь с 11 на 12 мая стал известен победитель Евровидения 2024. Первое место заняла небинарная личность Nemo, которая представляла Швейцарию. Пользователи сети уже активно обговаривают лидера и высказывают свое мнение по этому поводу.
Реакция сети на победителя Евровидения 2024
Зрители Евровидения 2024 по-разному реагируют на победителя. К слову, прямо на сцене Nemo разбил главную статуэтку конкурса, которую ему вручили за победу. Это также не осталось без внимания.
- Какая он бусинка. Согласна с победителем Евровидения 2024 на все 100%.
- Финал очень хороший, я рад за эту победу. А у нас третье место — это огромнейший результат!
- Ура, мы – на третьем месте и выиграла Швейцария! Я рада, но конечно Евровидение в Швейцарии будет дорогим.
- Швейцария топ, я рада, что он выиграл. Это лучше, чем какие-то пророссийские муд*ки.
- Я впервые за долгое время довольна практически всеми частями голосования!
- Швейцария выиграла, мы – третьи, Израиль позади. Считаю, это топ результаты.
- Ну что, подведем итоги. Не победил ни один, кто был уличен в сотрудничестве с Россией, взамен — это еще и крутая небинарная персона с невероятным голосом и песней, а мы сломали проклятие второго места. Этот год Евровидения можно однозначно считать удачным.
- Победителями Евровидения 2024 стали Nemo из Швейцарии! Впервые золото получает небинарная личность! Круто!
Некоторые пользователи сети даже создали мемы по поводу победы Nemo на Евровидении 2024.
Ну, яка ж він бусінка! Я згодна з цьогорічним переможцем на 100%#Eurovision2024 #Eurovision #євробачення #євробачення2024 pic.twitter.com/W24t0zShud
— Alina Kalyna (@Kor_alin) May 11, 2024
переможець євробачення 2024 pic.twitter.com/gfyeFjmXlk
— секрет імені Трафальгара Лоха ????☝️ (@pumpkin_wind) May 11, 2024
накапайте карвалолу
#євробачення2024 pic.twitter.com/5TJWDPszjX
— магі! 0.1???????? (@loonysickle) May 11, 2024
Переможець Євробачення 2024!
Вітаємо ????#Eurovision2024 #Eurovision #євробачення #євробачення2024 pic.twitter.com/guzgTG97x9
— Alina Kalyna (@Kor_alin) May 11, 2024
Детальные результаты голосования на Евровидении 2024 — смотрите на Фактах ICTV.