Тому Холланду сподобалася стаття про те, що низькі чоловіки частіше займаються сексом

Британський актор Том Холланд, який зіграв головну роль у фільмі Людина-павук, лайкнув пост у Instagram, в якому йдеться: Згідно з наукою, у невисоких чоловіків більше сексу.

Про це пише видання The Sun.

У пості LADbible була фотографія Арнольда Шварценеггера та Денні Де Віто з їхнього фільму Близнюки 1998 року із заголовком Згідно з Журналом сексуальної медицини, невисокі чоловіки більш сексуально активні, ніж високі – хто б міг подумати?

Дослідження 531 гетеросексуального чоловіка показало, що частота статевого акту була вищою серед чоловіків із зростом менше 175 см.

За деякими даними, зріст Тома Холланда, який зустрічається з актрисою Зендаєю, 173 см. До речі, зріст актриси майже 178 см.

За словами Том, припущення, що різниця у зрості впливає на стосунки, вигадана.

– Дякую, що порушили це питання. Кожна дівчина, яку ми відбирали на роль була вищою за мене. Не було нікого, хто був нижчим за мене за зростом. Чесно кажучи, я невисокого зросту, – зазначив британський актор.

Зендея зіграла кохану героя Холланда у картині Людина павук.

Чутки про те, що партнери за фільмом були парою, ходили навколо після їхнього фільму 2017 року Людина-павук: Повернення додому. Плітки зміцнилися, коли цього літа в Лос-Анджелесі помітили, як вони цілувалися в машині.