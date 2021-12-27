Тому Холланду понравилась статья о том, что низкие мужчины чаще занимаются сексом

Британский актер Том Холланд, который сыграл главную роль в фильме Человек-паук, лайкнул пост в Instagram, в котором говорится: Согласно науке, у невысоких мужчин больше секса.

Об этом пишет издание The Sun.

В посте LADbible была фотография Арнольда Шварценеггера и Дэнни Де Вито из их фильма Близнецы 1998 года с заголовком Согласно Журналу сексуальной медицины, невысокие мужчины более сексуально активны, чем более высокие — кто бы мог подумать?

Исследование 531 гетеросексуального мужчины показало, что частота полового акта была выше среди мужчин с ростом менее 175 см.

По некоторым данным, рост Тома Холланда, который встречается с актрисой Зендаей, 173 см. Кстати, рост актрисы почти 178 см.

По словам Том, предположения, что разница в росте влияет на отношения, бредовая.

— Спасибо, что подняли этот вопрос. Каждая девушка, которую мы отбирали на роль была выше меня. Не было никого, кто был ниже меня ростом. Честно говоря, я невысокого роста, — отметил британский актер.

Зендея сыграла возлюбленную героя Холланда в картине Человек паук.

Слухи о том, что партнеры по фильму были парой, ходили вокруг после их фильма 2017 года Человек-паук: Возвращение домой. Сплетни укрепились, когда этим летом в Лос-Анджелесе заметили, как они целовались в машине.