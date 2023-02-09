Де зараз співак Олег Вінник, чому він не з’являється в публічному просторі та не веде творчої діяльності, а також чи допомагає артист Україні в повномасштабній війні з РФ, розповіла голова офіційного фан-клубу виконавця Валерія Барон.

Вона підтвердила те, що артист наразі у Берліні на лікуванні. Там він живе, займається волонтерством та навіть готує нові пісні для своїх шанувальників. Про це вона розповіла в інтерв’ю Зірковому.

– Він є громадянином України, який дуже хвилюється, і в нього болить те, що в нас тут відбувається. Його стан здоров’я не дуже дозволяє бути в громадському просторі. Але він продовжує працювати в студії… Дуже страждає без сцени зараз, але так склалися обставини через здоров’я, що стояти на сцені поки що він не може, – зазначила Барон.

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Артист створив благодійний фонд Вовчиця, а тому займається не лише здоров’ям та творчістю, а й допомагає нашим захисникам усім, чим може.

Спочатку Олег купував автомобілі для ЗСУ, а тепер й іншу військову амуніцію.

Валерія впевнена, Винник повернеться на сцену, але коли це буде – невідомо, бо все залежить від стану здоров’я.

– Як тільки він відчуватиме, що він енергетично може звернутися до людей і має сили. Це має бути той Олег Анатолійович, якого ми звикли відчувати: з його усмішкою, любов’ю. А для цього має бути відповідний енергетичний стан. А щоб цей енергетичний стан був, має бути відповідний стан здоров’я, – наголосила голова фан-клубу Винника.

Про те, що Олег Винник має проблеми зі здоров’ям, раніше говорив його близький друг – настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач. Він розповів, що артист хотів потрапити до нього на причастя, проте через відстань, війну та зайнятість – це неможливо.