Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Той самий комар вночі: Пивоваров здивував виконанням партії Клавдії Петрівни у Барабані

15 Травня 2024, 16:43
Валентина Чорна редакторка розділу Стиль життя
Український співак Артем Пивоваров здивував шанувальників, виконавши партію Клавдії Петрівни в їхній спільній пісні Барабан.

Як Артем Пивоваров заспівав замість Клавдії Петрівни

Під час концерту у Чернівцях артист виконав пісню Барабан, зокрема й партію Клавдії Петрівни, що виконується дуже високим голосом.

Пивоваров взяв високі ноти, хоча для нього це було нелегко. Відео із виступу поділилися шанувальники у TikTok.

Зараз дивляться
У мережі з гумором відреагували на кавер Пивоварова. Дехто порівняв його спів з комаром, а дехто зізнався, що так само виконує трек Барабан в авто.

  • Можу сказати, що Артем Пивоваров точно не Клавдія Петрівна.
  • Той самий комар о першій годині ночі.
  • Петро Щур проспіває пісню Мамині світлиці.
  • Клавдій Петрович.
  • Це я в машині її так співаю.
  • Клавдія Петрівна сама розсекретилась.
  • Ой, а мені не вірили, що Пивоваров – це Клавдія.
  • Тепер ми знаємо, що Артем і так вміє.
  • Ну треба ж було якось викручуватись.
  • Коли повірив в себе.
  • Мій хороший, він все вміє, – пишуть у коментарях під відео.

Нагадаємо, що трек Барабан Пивоваров та Клавдія Петрівна представили 25 квітня. Основою композиції став вірш поета-футуриста з покоління Розстріляного відродження Ґео Шкурупія.

Деякі шанувальники змогли почути пісню ще до офіційного релізу. Це відбулося на сольному концерті Артема Пивоварова в Палаці спорту в Києві. Тоді Клавдія Петрівна вперше заспівала наживо на сцені.

Читайте також:
Клавдія Петрівна з'явилася на шоу Жені Яновича. Але є нюансКлавдія Петрівна з’явилася на шоу Жені Яновича. Але є нюанс

Фото: Артем ПивоваровКлавдія Петрівна

Теги
Артем Пивоваров Клавдія Петрівна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь