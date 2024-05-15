Український співак Артем Пивоваров здивував шанувальників, виконавши партію Клавдії Петрівни в їхній спільній пісні Барабан.

Як Артем Пивоваров заспівав замість Клавдії Петрівни

Під час концерту у Чернівцях артист виконав пісню Барабан, зокрема й партію Клавдії Петрівни, що виконується дуже високим голосом.

Пивоваров взяв високі ноти, хоча для нього це було нелегко. Відео із виступу поділилися шанувальники у TikTok.

Зараз дивляться

У мережі з гумором відреагували на кавер Пивоварова. Дехто порівняв його спів з комаром, а дехто зізнався, що так само виконує трек Барабан в авто.

Можу сказати, що Артем Пивоваров точно не Клавдія Петрівна.

Той самий комар о першій годині ночі.

Петро Щур проспіває пісню Мамині світлиці.

Клавдій Петрович.

Це я в машині її так співаю.

Клавдія Петрівна сама розсекретилась.

Ой, а мені не вірили, що Пивоваров – це Клавдія.

Тепер ми знаємо, що Артем і так вміє.

Ну треба ж було якось викручуватись.

Коли повірив в себе.

Мій хороший, він все вміє, – пишуть у коментарях під відео.

Нагадаємо, що трек Барабан Пивоваров та Клавдія Петрівна представили 25 квітня. Основою композиції став вірш поета-футуриста з покоління Розстріляного відродження Ґео Шкурупія.

Деякі шанувальники змогли почути пісню ще до офіційного релізу. Це відбулося на сольному концерті Артема Пивоварова в Палаці спорту в Києві. Тоді Клавдія Петрівна вперше заспівала наживо на сцені.

Фото: Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна