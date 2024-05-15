Український співак Артем Пивоваров здивував шанувальників, виконавши партію Клавдії Петрівни в їхній спільній пісні Барабан.
Як Артем Пивоваров заспівав замість Клавдії Петрівни
Під час концерту у Чернівцях артист виконав пісню Барабан, зокрема й партію Клавдії Петрівни, що виконується дуже високим голосом.
Пивоваров взяв високі ноти, хоча для нього це було нелегко. Відео із виступу поділилися шанувальники у TikTok.
У мережі з гумором відреагували на кавер Пивоварова. Дехто порівняв його спів з комаром, а дехто зізнався, що так само виконує трек Барабан в авто.
- Можу сказати, що Артем Пивоваров точно не Клавдія Петрівна.
- Той самий комар о першій годині ночі.
- Петро Щур проспіває пісню Мамині світлиці.
- Клавдій Петрович.
- Це я в машині її так співаю.
- Клавдія Петрівна сама розсекретилась.
- Ой, а мені не вірили, що Пивоваров – це Клавдія.
- Тепер ми знаємо, що Артем і так вміє.
- Ну треба ж було якось викручуватись.
- Коли повірив в себе.
- Мій хороший, він все вміє, – пишуть у коментарях під відео.
Нагадаємо, що трек Барабан Пивоваров та Клавдія Петрівна представили 25 квітня. Основою композиції став вірш поета-футуриста з покоління Розстріляного відродження Ґео Шкурупія.
Деякі шанувальники змогли почути пісню ще до офіційного релізу. Це відбулося на сольному концерті Артема Пивоварова в Палаці спорту в Києві. Тоді Клавдія Петрівна вперше заспівала наживо на сцені.
Фото: Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна