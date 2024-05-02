Загадкова Клавдія Петрівна з’явилась у late-night шоу Жені Яновича 20:23. Її голос зазвучав у новому джинглі українського YouTube-проєкту.

Як Клавдія Петрівна потрапила на шоу 20:23

Нещодавно Клавдія Петрівна виступила з Артемом Пивоваровим у Палаці Спорту. Згодом анонсувала свій концерт на цьому майданчику, квитки на який розлітаються, як гарячі пиріжки. І от тепер голос Клавдії Петрівни звучатиме в шоу 20:23.

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– Якщо ви поглянете на студію 20:23 і на обкладинку пісень Клавдії Петрівни, то всі питання, чому саме така колаборація, зникнуть. Це 100% збіг, який проявився і в моменті написання джинглу. Тепло, легко і вʼїдливо. Думаю, якби всі співпраці були такими, життя стало б трішки простіше, – з усмішкою коментує Женя Янович.

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Творчий метч між Клавдією та Женею і їх командами стався з першої хвилини роботи. Зустрілись на студії звукозапису та записали джингл “з нуля” буквально за три години. Відтепер він звучатиме на початку кожного випуску шоу.

– Шоу 20:23 від Яновича завжди в моєму листі для перегляду. Я неймовірно щаслива, що в мене вийшло здивувати Женю та подарувати джингл. Із перших хвилин знайомства стало зрозуміло, що ми на одній хвилі. Дякую за чудову колаборацію та побачимось у Палаці спорту 30 та 31 серпня, – ділиться враженнями Клавдія Петрівна.