Всесвітньо відомий американський гурт Imagine Dragons обов’язково дасть концерт в Україні після завершення повномасштабної війни та перемоги нашої держави.

Про це розповів режисер гурту Тай Арнольд в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.

Imagine Dragons планували дати концерт у Києві на початку червня минулого року, проте скасували його через війну. Арнольд запевнив, що гурт обов’язково виступить в Україні.

– Точно буде (концерт, – Ред.) після перемоги. Абсолютно точно. Imagine Dragons – великі фанати України, і вони дуже хочуть приїхати сюди, – наголосив він.

Тай Арнольд також розповів деталі про знятий в Україні відеокліп на пісню Crushed, режисером якого він виступив. Знімання відео відбувалося в зруйнованому селі Новогригорівка Миколаївської області, а його героєм став 14-річний український хлопчик Сашко.

За словами Арнольда, ідея кліпу виникла, коли він їздив Україною як волонтер. Режисер відчув потребу якось допомогти нашій країні.

– Я режисер, і єдина річ, яку я можу робити добре, – це знімати відео. Я був з українськими друзями в південному регіоні, біля Миколаєва. Ми займалися волонтерством: доставляли до сіл необхідні речі, їжу тощо. Це була зима, було холодно. І в одному з сіл, до якого ми приїхали, я зустрів Сашка. Всі села навколо були пошкоджені через війну, я був шокований побачити це. Ми ходили з Сашком селом, розмовляли з ним, і я почав його знімати, – пригадав режисер.

Він додав, що й досі підтримує зв’язок з хлопчиком, історія якого – “одна з тисяч, які переживають люди в цій війні”.

Тай Арнольд зазначив, що за допомогою відеокліпу Imagine Dragons хотіли донести світові ті жахливі реалії, в яких щодня живуть українці.

– Imagine Dragons дуже підтримують Україну. Я думаю, цим відео ми хотіли показати світові, з якою постійною війною зіштовхуються звичайні українські мешканці… Ми хотіли показати, як війна впливає на людей, – заявив режисер.

Він додав, що під час поїздок Україною його найбільше вразили українці, які, попри втрати під час війни, допомагають іншим, волонтерять та рятують життя. За словами Арнольда, це його дуже надихнуло.

Варто зазначити, що Imagine Dragons є амбасадорами платформи United24. Вони зняли відеокліп заради підтримки відбудови України.

Як поінформувала в ефірі телемарафону координаторка проєкту United24 Ярослава Гресь, закрита прем’єра кліпу відбулася на саміті до річниці створення ініціативи United24, який пройшов 5 травня в Києві.

– Завдяки цій потужній роботі світ знову й знову бачитиме наслідки російського вторгнення в Україну, – заявила вона.

Гресь уточнила, що на всіх платформах, де опублікована ця музична робота, є посилання на пожертви для United24 на відбудову України. Тож люди з усього світу можуть дивитися кліп і одразу донатити. Наразі відео набрало понад мільйон переглядів.

Ярослава Гресь також нагадала, що Imagine Dragons від перших днів повномасштабного вторгнення РФ висловлювали дуже чітку позицію та підтримували нашу країну. А режисер гурту Тай Арнольд провів в Україні вже понад три місяці та навіть зустрічав Новий рік у Бахмуті, з українськими військовими.